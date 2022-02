Música de Queen para niños en el Auditorio de Cangas

El Auditorio Municipal de Cangas acoge este sábado, 5 de febrero, el espectáculo “Queen for kids”. Se trata de un evento para niños y público familiar basado en las canciones del mítico grupo de rock británico. Será a las 17.00 horas.

El espectáculo recorrerá, de la mano de un peculiar Freddie Mercury, la historia de la banda contando anécdotas y curiosidades de Queen y bailando grandes éxitos como “Bohemian Rhapsody”, “We will rock you”, “Love of my life”, “Kind of magic” o “We are the champions”, con Freddie disfrazado de rey.

El show finalizará con un photocall para que los pequeños y sus padres puedan inmortalizar la jornada. Los actores que darán vida a cada uno de los componentes históricos de Queen son José Manuel Iglesias (Freddie Mercury), Javier Bocanegra (Roger Taylor), Sergi Rotllán (Brian May) y Carlos Rojo (John Deacon).