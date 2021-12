Calendario olímpico de Aspamsim

Tienen estos hijos y estos padres y madres de Cangas más medallas en casa que todos los olímpicos del municipio juntos, que ya es decir. Pero los jóvenes de Aspamsim y los que ya no lo son tanto quisieron demostrar su admiración por sus vecinos que en Japón consiguieron preseas de plata y bronce, al mismo tiempo que demostrar que también ellos saben hacer deporte. Así que Aspamsim decidió que sus hijos, de alguna manera, debían sentir también toda esa euforia olímpica que se vivió en Cangas en el mes de julio, donde los olímpicos de la villa no hacían otra cosa que traer buenas noticias. Así que se confeccionó un calendario para 2022 con temática olímpica. Cada mes aparece representado por un deporte en el que participa un miembro del colectivo Aspamsim, demostrando su pericia con el balón, el remo, la pluma de bádminton, la raqueta de tenis, la de tenis de mesas, el arco las pesas. Son ellos practicando el deporte escogido, donde no falta una sonrisa, ni tan siquiera en el esfuerzo. La contraportada del calendario es la imagen de los padres y protectores de este proyecto singular de Aspamsim, en un fotografía hecha, como el resto, por Borja Brun. Hay agradecimientos: al Concello de Moaña, al de Cangas, a familiares de Daniel Refojos, al Club Náutico Rodeira, al Club de Remo Vila de Cangas, Cluteca, Club Cinania y al Banco Rojo, que no falte, además de a Borja Brun.

Se editaron 700 calendarios de colgar que se venden a 5 euros y 300 de los de mesa, por la módica cantidad de 3 euros.