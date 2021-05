El nuevo vial de Lagos, un laberinto (aún) sin salida

La tramitación del expediente del vial de salida de la playa de Lagos, en Bueu, se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para el Concello. Cuando todo parecía ya resuelto y encauzado para poder afrontar las obras al final del verano ha aparecido un nuevo informe de la Consellería de de Medio Ambiente,Territorio e Vivenda que vuelve a poner obstáculos. La misma consellería que previamente a través de otros dos departamentos ya había dado su visto bueno al proyecto presentado desde el ayuntamiento.

En esta ocasión el dictamen procede del Servizo de Urbanismo, que muestra reticicencias similares a las expresadas inicialmente por el Instituto de Estudos do Territorio (IET), que depende de la consellería y que corrigió en un informe posterior. En este caso desde Urbanismo indican que en suelo rústico no está autorizada la apertura de caminos que no se encuentren expresamente recogidos en el planeamiento urbanístico o en los instrumentos de ordenación del territorio, salvo en los casos de viales rurales que se incluyan en proyectos aprobados por la administración competente en materia de agricultura, minas, montes o ambiente. Por ello, concluye que la autorización para acondicionar y pavimentar el camino de A Ferrada “exigirá que se justifique” lo dispuesto en la Lei do Solo de Galicia de 2016 y en el Decreto 143/2016.

El Servizo de Urbanismo reclama esta justificación porque entiende que hay un tramo del vial que puede considerarse como de nueva apertura. “[Las obras] consisten en el ensanche y mejora de un camino en su entronque con la carrtera EP-1308 y la apertura de un nuevo trazado del mismo con 915 metros cuadrados de terrenos cedidos por la Comunidade de Montes de Beluso”, reza el informe que entró esta misma semana en las dependencias municipales.

Desde la Concellería de Medio Ambiente avanzan que se trasladará este dictamen a la ingeniería que redactó el proyecto para que aporte las apreciaciones necesarias, al igual que ocurrió en su momento con el IET. Este organismo, que es el encargado de comprobar que las actuaciones se ajustan a la disposiciones del Plan de Ordenación do Litoral (POL), concluyó en su segundo informe que “se comprueba que se justifica la titularidad de un camino que por razones de desusos, con maleza y falta de circulación, no fue posible visualizarlo en nuestro visor de seguimiento”. Esto viene a significar que “dichas obras cumplirían con los condicionantes del POL en ese territorio”.