Bueu valorará con la Xunta la viabilidad del proyecto del vial de salida de Lagos

El Concello de Bueu no renuncia a ejecutar el proyecto del vial de salida de la playa de Lagos a pesar de las reticencias que parecía poner el informe del Instituto de Estudos do Territorio (IET), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, y encargado de evaluar todas las actuaciones en el ámbito del Plan de Ordenación del Litoral. El análisis que el gobierno local ha realizado junto a los técnicos del equipo redactor del proyecto es que los comentarios al respecto del IET no son tanto reparos a los trabajos previstos como advertencias sobre los límites que impone la ley. Y es por ello que la idea es programar una reunión entre los técnicos autonómicos y los responsables del proyecto para aclarar estas cuestiones.