Un presupuesto de 165.000 euros y una senda peatonal para Lagos

El vial tendrá un ancho de 3,25 metros ya que será de sentido único. La excepción será precisamente en la zona de la entrada, que tendrá una sección de 4,80 metros para facilitar el acceso y salida del área de estacionamiento. El acondicionamiento del camino como nuevo vial servirá además para delimitar una senda peatonal de 1,65 metros de ancho, tal como figura en el proyecto elaborado para el Concello de Bueu.

Los redactores del documento destacan que el trazado se caracteriza por una pronunciada pendiente, lo que implicará el uso de hormigones y materiales estabilizados “con un alto porcentaje de cemento que evite la disgregación”. Se distinguen hasta tres tramos a lo largo de todo el camino comunal. El primero cuenta con una pendiente de entre 4,5 y el 12,97%, donde se deben tener en cuenta condicionantes como el entronque con el vial provincial y el acceso a una edificación ya existente. El segundo tramo se caracteriza por la necesidad de salvar una cota de más de 30 metros en menos de 150 metros, lo que provoca una pendiente máxima del 22%. Finalmente, los últimos 100 metros presentan una pendiente más suave, de menos del 5%.

La memoria del proyecto también recoge que los materiales y elementos seleccionados para la construcción del vial siguen las directrices de la publicación “Caminos naturales. Manual de aspectos constructivos”, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. De esta manera, la capa de rodadura será un pavimento de hormigón coloreado y la senda peatonal y el aparcamiento será una base de zahorra estabilizada, con bordillos de madera de pino.

La intervención se completará con la construcción de una red de drenaje, que consistirá en una cuneta y sumideros para recoger las aguas de escorrentía y llevarlas a un colector general de 40 centímetros de diámetro, que a su vez estará conectado a la red municipal.

Los terrenos son propiedad de la Comunidade de Montes de Beluso, que en asamblea aprobó su cesión al Concello de Bueu para acondicionar este nuevo vial. “El trazado en planta ha intentado en todo momento ceñirse a la traza del camino vecinal existente, que discurre por el lindero sur del monte de A Ferrada, pegado al muro de piedra que sirve de separación con la finca colindante”, se expone en la memoria del proyecto técnico. El área de estacionamiento tendrá capacidad para albergar una veintena de automóviles.

El consistorio tuvo que tramitar las pertinentes autorizaciones ante la Consellería de Medio Ambiente, Instituto de Estudos do Territorio (IET) y la Diputación. Inicialmente el informe del IET era desfavorable, aunque finalmente tuvo en cuenta las alegaciones presentadas por la empresa redactora del proyecto. Por su parte, desde los servicios técnicos de la consellería autorizan la intervención, pero con la advertencia de que no se podrán ejecutar los trabajos entre los meses de marzo y junio para no afectar a la cría y reproducción de la fauna, entre otros aspectos.