Luz verde para el vial de salida de Lagos, pero para después del verano

El Concello de Bueu finalmente podrá acometer la obra de acondicionamiento del camino de A Ferrada, que permitirá por fin dotar de un vial de salida a la playa de Lagos y ordenar el tráfico y estacionamiento en este espacio de bandera azul. Esa es la noticia positiva. La negativa es que esa intervención no estará lista para este verano, sino que habrá que esperar al otoño para poder afrontar los trabajos. La Consellería de Medio Ambiente y uno de los departamentos que depende de esta consellería, el Instituto de Estudos do Territorio (IET), acaban autorizar el proyecto, pero con la condición de evitar el periodo de cría y reproducción de aves y del resto de la fauna, que abarca desde marzo hasta finales de junio. En el ámbito de actuación confluyen la Red Natura 2000 y el Plan de Ordenación do Litoral (POL).

Pese a ese condicionante desde el ayuntamiento reciben con alivio la resolución de Medio Ambiente y el cambio de criterio del IET. El primer informe de este organismo era desfavorable porque entendía que para ejecutar la mejora del camino se necesitaba abrir un tramo nuevo, que no existía en la actualidad. Es un matiz importante porque incurriría en uno de los usos no autorizados en un ámbito afectado por el POL.

Sin embargo, el IET ha cambiado el sentido de su dictamen después de recibir una serie de observaciones por parte de la empresa de ingeniería encargada de redactar el proyecto técnico. “Se comprueba que se justifica la titularidad de un camino que por razones de desusos, con maleza y falta de circulación, no fue posible visualizarlo en nuestro visor de seguimiento”, admiten desde el IET. Así, desde este departamento reconocen que el plan de actuación presentado por el Concello de Bueu y la Comunidade de Montes de Beluso –que es la titular de los terrenos– “dichas obras cumplirían con los condicionantes del POL en ese territorio”.

Junto al visto bueno del IET se requiere el informe favorable del Servizo de Patrimonio Natural de la Consellería de Medio Ambiente, que también acaba de llegar a las dependencias municipales. El departamento se muestra partidarioa la intervención propuesta, siempre que se respeten una serie de criterios de protección ambiental y paisajística. La condición más importante es la que establece que los trabajos deben ejecutarse obligatoriamente “fuera de la época de reproducción y cría de las especies animales y floración y diseminación de las especies vegetales”. Esto implica que por norma general se debe sortear el periodo comprendido entre mediados de marzo y finales de junio. Y en todo caso “evitando siempre actuar en los meses de abril y mayo”.

En la práctica supone que para desarrollar el proyecto será necesario esperar hasta el otoño puesto que parece harto imposible afrontar los trabajos durante el verano, con la afluencia de visitantes y automóviles a una de las playas más concurridas del municipio.

La actuación prevista consistirá en el acondicionamiento del conocido como camino de A Ferrada, que comunica la carretera provincial EP-1308 a la altura de la propia playa con el vial de A Vela. De esta manera se crea un circuito de entrada y salida de sentido único de circulación y se podrá impedir de manera definitiva el acceso de vehículos al entorno de A Escadiña.

El sendero cuenta con un trazado de unos 300 metros de longitud y como entronca con una carretera de titularidad provincial se requiere también una autorización de la Diputación de Pontevedra. Este permiso también acaba de llegar a la sede municipal, que concede un plazo de un año antes de que su permiso caduque.

Ahora el Concello de Bueu podrá iniciar los trámites para la redacción de los pliegos de contratación y licitación de una intervención que se prevé que implique una importante inversión económica.