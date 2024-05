Milei desestima el peso de la crisis social: "si la gente no llegara a fin de mes" con sus salarios "se estaría muriendo en la calle y eso es falso"

"Si la gente no llegara a fin de mes (con los salarios)se estaría muriendo en la calle y eso es falso". Javier Milei no toleró que un argentino de a pie le dijera que millones de personas padecen de esos problemas, nada menos a las puertas de la sede de la Sociedad Rural, donde los grandes productores agropecuarios se aprestaban a aclamarlo. El presidente rechaza tanto las afirmaciones como los interrogantes ajenos. "En estos tiempos difíciles, ¿qué estoy haciendo por los más pobres y los que sufren?". El arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, cercano al papa Francisco, lanzó este sábado la pregunta como un dardo en su homilía del Tedeum del 25 de Mayo, una de las principales efemérides de Argentina. Las palabras atravesaron la Catedral y llegaron hasta donde las escuchó imperturbable el mandatario. El arzobispo pareció tener un diálogo personal con el ultraderechista en medio de la ceremonia. "¿Podremos mirarnos y responder esa pregunta, sin echar culpa como adolescentes, sino desde la responsabilidad de hacernos cargos, incluso si es necesario realizando una autocrítica madura que tanto necesita escuchar alguna vez nuestro pueblo?".

El Gobierno esperaba llegar a este día con un acuerdo firmado con las provincias para blindar de legitimidad el "ajuste (económico) más grande de la historia de la humanidad", según las propias palabras del anarco capitalista. Milei ha tenido que viajar a uno de los distritos donde más votos obtuvo en las elecciones de noviembre pasado, sin el anunciado pacto bajo el brazo. La fiesta del 25 de mayo que, 214 años atrás, en 1810, marcó el comienzo de la independencia de la Corona de España de lo que sería décadas más tarde Argentina, encuentra a Milei cercado por una crisis interna, entre rumores sobre la salida de ministros, temblores en el mercado cambiario, problemas para materializar sus leyes en el Congreso, el incidente diplomático con España y una protesta social de envergadura en Misiones, una provincia del noreste de este país.

La adversidad no lo intimida. Todo se maximiza en sus discursos. Se ve a sí mismo como la celebridad política "más" importante de la actualidad. La reciente portada de Time ha fortalecido esa presunción, aunque el texto de la revista no lo favorece. Las encuestas todavía favorecen al mandatario, a pesar de una inflación de más del 60% desde que asumió, en diciembre del año pasado, el fuerte cuadro recesivo de la economía y un aumento de la pobreza, superior al 50%, según una reciente medición de la Universidad Católica Argentina. Los sondeos muestran que el principal apoyo al ultraderechista proviene todavía de los sectores más castigados de la sociedad, especialmente los jóvenes que fueron a aclamarlo recientemente en la presentación de su libro.

Intransigencia

"Nuestra gente está haciendo un esfuerzo muy grande y nosotros no podemos hacernos los tontos. Hay que acompañar con hechos y no solo con palabras ese enorme esfuerzo de nuestra gente", subrayó la principal autoridad religiosa de Buenos Aires. El llamado de García Cuerva fue entendido por todos los argentinos. El propio portavoz presidencial, Manuel Adorni, se vio obligado el viernes a reconocer que existen cinco millones de kilogramos de comida destinados a los comedores populares que no han sido distribuidos por el ministerio de Capital Humano. Los movimientos sociales denunciaron la impericia y el desdén de la ministra Sandra Pettovelllo. En marzo pasado, Unicef aseguró que la tasa de pobreza infantil en Argentina supera ya el 70%. Durante la homilía, el arzobispo también se refirió a "algunas acciones de la dirigencia divorciadas de la ciudadanía, como los tan comentados auto aumentos de salario" de los ministros y funcionarios.

El presidente no se dio por aludido a los sermones y viajó a Córdoba, unos 600 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, en busca de su revancha del día. "Milei, amigo, el pueblo está contigo", lo recibieron. "Libertad, libertad", gritaron también. Ante ellos, recordó aquello que los historiadores consideran un dislate: a fines del siglo XIX Argentina era una potencia mundial y abandonó su destino de prosperidad debido a las políticas populistas. Su Gobierno, dijo, vino a restaurar el viejo orden. "Nadie podrá detenernos. No hay tarea más sagrada que la de consagrar los beneficios de la libertad. MIlei lamentó que la oposición le haya dado la espalda a su programa para "sacar a nuestra nación de la decadencia". Pidió no obstante a sus adversarios que hagan suya "la sagrada tarea de reconstruir" al país sobre la base de las leyes que deben otorgarle poderes excepcionales para desguazar el Estado. Prometió una "reducción significativa de impuestos" si encienden la luz verde en el Congreso. Argentina enfrenta un "cambio de época" pero a los dirigentes del "antiguo régimen" les cuesta comprender el viraje.

Efecto contagio

El novelista y analista político Jorge Asís advirtió que la crisis en Misiones puede tener un "efecto contagio" en otra parte de Argentina. Dueño de una punzante ironía, Así llama "el psiquiátrico" al Gobierno de ultraderecha. "Preocupa que las tensiones macabras, o los descalabros sociales que sacuden la provincia fronteriza de Misiones, se reproduzcan en otras provincias no necesariamente vecinas. Pero con problemáticas similares". Para Asís, Milei "no alcanza a concebir que la agresividad atroz de la realidad aseste el golpe letal a la proeza romántica, forjada desde la egolatría monumental del magnífico estadista que ´juega en las grandes ligas`". El anarco capitalista "construye el derrumbe explícito de la utopía". Indiferente a las consecuencias de sus decisiones "mientras tanto disfruta la consagración como celebridad internacional. La conquista conceptual de la condición de Celebrity".