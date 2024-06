Los concursantes de 'Supervivientes: All Stars' ya han puesto rumbo a Honduras. La edición de leyendas arrancará este jueves en Telecinco y Sofía Suescun, Adara Molinero, Bosco Martínez-Bordiú, Jorge Pérez, Marta Peñate, Alejandro Nieto, Marta de Lola, Abraham García y el resto de confirmados fueron vistos ayer en el aeropuerto en sus últimas horas en España. Lo que seguro que lo que ninguno de ellos se esperaba, y mucho menos Olga Moreno, es que sus últimos minutos los pasarían en compañía de Marta Riesco.

La reportera, que ahora forma parte del elenco de 'Ni que fuéramos', se plantó ayer en el aeropuerto para hacerles unas cuantas preguntas antes de arrancar esta nueva aventura y generando el primer encuentro con Olga Moreno desde que salió a la luz su relación con Antonio David Flores y después de que hace tan solo unas semanas, hablará de ella en su primer entrevista en televisión.

Marta Riesco ha querido poner contra las cuerdas a la exmujer de Antonio David con una pregunta de lo más directa. "Es la primera vez que nos vemos en persona a pesar de que hayamos hablado. Olga, ¿puedes dar una explicación de por qué haces otro reality? No querías saber nada de otro reality, querías estar en tu tienda...", le espetó la reportera a lo que Olga hizo caso omiso.

La propia Marta confirmó el encuentro en sus redes sociales. "Estoy en la T1. Han pasado cosas. Sí, he tenido que venir con mi bikini y todo. Tenéis que ver mañana lo que ha pasado, pero he ido a recibir y a desear suerte a los supervivientes all stars como 'Quickie reportera'... Les he preguntado un montón de cosas'', dijo anunciando que el resultado se podrá ver en el programa de esta tarde.

Una confesión que despertó la curiosidad de sus seguidores que se lanzaron a preguntar si se había visto con Olga. ''Sí, es mi trabajo'', respondió.