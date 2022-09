Bruselas alarga el ‘cerrojazo’ a la pesca de fondo en zonas que no llegan a 400 metros

En diciembre del año 2016, el Parlamento europeo avaló la prohibición del arrastre de fondo a más de 800 metros de profundidad. La medida se aplicó en aguas del Atlántico Nororiental, bajo el convencimiento de que esta arte de pesca “a menudo destruye los hábitats de los fondos marinos”. Eso sí, sin poner coto a la actividad de megaarrastreros de capital holandés como el Margiris o el Annelies Ilena, los mayores pesqueros del mundo, con capacidad para capturar y congelar 250 toneladas de pescado al día; el primero dejó un reguero de 100.000 peces muertos frente a La Rochelle (Francia) hace escasos siete meses. Sigue operando. De modo que las acciones legislativas de Bruselas de cara a la protección de los ecosistemas bentónicos (del fondo marino) han sido selectivas. Como también lo iba a ser, a priori, el veto a las artes de fondo en todo el arco atlántico y Gran Sol, ya que iba a centrarse en profundidades siempre superiores a los 400 metros. Pero no ha sido el caso. No solo porque el reglamento, ya publicado, no lo aclara, sino porque ha incluido en su lista de zonas prohibidas algunas que no alcanzan esos 400 metros. Cinco están en España.

En total, el reglamento para la protección de ecosistemas marinos vulnerables (vulnerable marine ecosystems, VME) extiende la prohibición de pescar con artes de fondo en 87 zonas, que ocupan una superficie superior a los 16.400 kilómetros cuadrados y que se extienden desde el Golfo de Cádiz, toda la costa atlántica, cantábrica, Golfo de Vizcaya y Gran Sol. Según pudo saber FARO, hay cinco que corresponden a aguas españolas “que no tienen ni un solo metro que alcance los 400 metros”, constatan fuentes del sector. Esto es, no tendría sentido incluir áreas con bajas profundidades si la pretensión real de la Comisión de Pesca es limitar esa prohibición únicamente hasta esos 400 metros. “Tampoco nos lo aclaran al sector”, condenan las mismas fuentes. ¿Estará permitido largar nasas en esas zonas si no se alcanza esa profundidad? No hay respuesta en el galimatías legal emitido este lunes con la firma de Ursula Von der Leyen; FARO trató de despejar esta equis con el departamento de la número dos de Pesca en Bruselas, Charlina Vitcheva, pero esa pregunta –de cinco formuladas vía correo electrónico– fue omitida por su portavoz. Las demás sí fueron respondidas.

De momento, y a menos que se formule y prospere una demanda de paralización, el reglamento o “acto de ejecución” entrará en vigor el 9 de octubre. Dado que el redactado oficial no es claro, desde la Secretaría General de Pesca ya han admitido al sector pesquero que desconocen cómo tendrán que proceder para darle cumplimiento. De un lado, el artículo en cuestión expone que el veto a la pesca se activará “en lo que respecta a su aplicación a las actividades pesqueras con artes de fondo a más de 400 metros de profundidad”. Pero, a renglón seguido, determina que “se prohibirá la pesca con artes de fondo en todas las zonas incluidas en la lista”. “Deja toda la responsabilidad en los Estados miembros. ¿Qué pasa si mi sonda pone que estoy a una profundidad de 50 metros y hay al lado un valle?”, se pregunta un armador. En ese momento estaría en riesgo presumiblemente de estar operando de forma ilegal. Y la propia Bruselas, por cierto, está por la labor de considerar cualquier práctica irregular como de “actividad criminal”.

Como desveló este periódico, la Comisión de Pesca aprobó esta medida ”sin tener información de impacto socioeconómico, como reconocen sus informes oficiales. “Es difícil determinar una preferencia, ya que se desconocen los impactos socioeconómicos. Algunas pesquerías van a algunos lugares de forma regular, y pueden ser importantes para ellos, aunque el esfuerzo no es muy alto”, expone textualmente el ICES (International Council for the Exploration of the Sea, CIEM en castellano). Tampoco dispone de información científica sobre artes como el palangre o las nasas, que igualmente quedan vetadas en esas 87 zonas.

El informe del ICES

1. Sin datos de impacto socioeconómico “Es difícil determinar una preferencia, ya que se desconocen los impactos socioeconómicos. Algunas pesquerías van a algunos lugares de forma regular, y pueden ser importantes para ellos, aunque el esfuerzo no es muy alto”.

2. Sin datos científicos sobre artes fijas “Si bien es posible cuantificar los impactos de los aparejos móviles en su contacto con el fondo [en referencia al arrastre, por ejemplo], aun existen problemas con los barcos que usan artes fijas. La huella bentónica [en el fondo del mar] y los impactos de estas artes también se desconocen en gran medida”.