El libro digital se consolida en uno de cada tres colegios de Vigo

El programa E-Dixgal está de aniversario. Y es que el próximo curso cumple 10 años desde su implantación en 5º y 6º de Educación Primaria y los cuatro cursos de la ESO. A lo largo de esta década, han sido muchos los centros que participaron de esta digitalización de las aulas, mostrando una línea más continuista en estos últimos, lo que demuestra la confianza que los equipos directivos y el claustro en general tienen respecto a los libros digitales. Así, para el curso 2024/2025, serán un total de 32 los colegios e institutos de Vigo, tanto públicos como concertados, los que prioricen una educación con medios digitales frente a la tradicionalidad del libro de texto, si bien la mayoría se decanta por un modelo mixto o combinado.

Esta cifra representa un tercio del total de los centros educativos de la ciudad, cifra que se mantiene como hemos dicho estable en los últimos años. En esta ocasión, es un colegio el que se estrena en esta modalidad, el CEIP Ramón y Cajal para sus alumnos de 5º de Educación Primaria, mientras que el IES ROU lo amplía para los niveles de 3º y 4º de la ESO. Por la contra, según el listado que figura en la página web de E-Dixgal y la resolución hecha pública hace días por al Consellería de Educación, hay un instituto de Vigo que decidió abandonar este modelo, el IES de Coruxo.

La incorporación de las TIC a la educación en general y a los procesos de enseñanza y aprendizaje en particular son una apuesta de la Xunta como pieza fundamental para este cambio metodológico que, confían se traduzca en un mayor éxito educativo. Así, toda la información relativa al contenido de la materia se sube o se consulta a través del aula virtual de los ordenadores portátiles con los que cuentan con alumnos, a la vez que los centros educativos están dotados de una conexión de red adecuada.

Concretamente, los colegios estarán dotados con aulas digitalizadas como paneles, pantallas o proyectores para impartir las clases.

Son muchos los docentes que respaldan este sistema, pero cada vez son más los miembros de la comunidad educativa que han alzado la voz contra el modelo que, aseguran, genera mas problemas que beneficios y creen que debería apostarse también por una pedagogía más tradicional. Incluso los colectivos de familias de alumnos piden que se limite el uso de ordenadores en las aulas.

Es el caso de Foanpas, que en varias ocasiones han propuesto “cambios” en la enseñanza digital al caer el nivel de comprensión lectora en los escolares.

Al igual que con los móviles, su mal uso en los centros, no ha estado exento de polémica. En este curso, en el IES Castelao fue necesario retirar el programa de un curso por la conflictividad que generaba entre los alumnos al acceder a juegos o páginas no adecuadas o no permitidas por el profesorado.