El BNG urge movilizar los 213 millones de remanentes ante la amenaza de su bloqueo

El BNG urge movilizar los 213 millones de euros de remanentes del Concello ante la amenaza de que queden bloqueados este año. El edil Xabier P. Igrexas advierte del riesgo de que estos “ingentes recursos” queden incautados por la previsible reactivación de las reglas fiscales suspendidas desde 2020 por causa de la pandemia. “Son moitas as necesidades que poderían e deberían atenderse cos remanentes, que son de todas as viguesas e vigueses e non aforro do Concello”, critica el concejal nacionalista. También afeó al PSOE local que rechazase “sen argumentos” las propuestas del BNG para movilizar 100 millones.