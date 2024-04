El futuro PXOM saca los “tesoros” al mercado: banca y fondos venden Alfageme y La Artística

Entre el 9 y el 16 de septiembre de 1912 se celebró en Donostia el II Congreso Español Internacional de la Tuberculosis. Fue a raíz de este encuentro que se empezaron a festejar en España las conocidas Fiestas de la Flor, en las que se realizaban colectas y actividades benéficas para los enfermos. En Vigo se celebraban a principios de agosto: había puestos en Príncipe o Urzáiz y voluntarias colgando emblemas a los donantes que pescaban por la calle. La primera vez que esos distintivos dejaron de ser de trapo, en 1928, fue gracias a la fábrica de La Artística, que donó cientos de flores de hojalata fina a la Junta Antituberculosa. “Constituyeron una agradable novedad por su composición artística y su aspecto práctico”, a modo de pines en las solapas, como describía entonces FARO, con fotos de Pacheco. En ese mismo año arrancaba en Bouzas el proyecto para la factoría de Bernardo Alfageme, con terrenos adquiridos al ayuntamiento –con el plácet del gobernador civil Alberto Rodríguez Gómez, designado por Miguel Primo de Rivera– y el visto bueno de la Cámara de Comercio para disponer de un muelle propio en la curva de San Gregorio. Dos emblemas industriales, La Artística y Alfageme, cuyas plantas en Tomás Alonso se marchitaron en 1996 y 2010, respectivamente. Hoy sus terrenos son vestigios, incluso espinas maltrechas, y pasto de maleza y olvido. Suman cerca de 31.000 metros cuadrados de superficie y constituyen la mayor bolsa de suelo singular pendiente de desarrollo en la ciudad. Ya están a la venta y con la mira puesta en la aprobación definitiva del Plan Xeral (PXOM), como pudo constatar FARO.

Han entrado en el mercado de forma discreta, sin alharacas –al menos de cara al público general– y sin aviso previo al Concello. Figuran en el catálogo de la compañía Alsan Global Solutions, propiedad única de la mercantil Namoráns Holding, ambas domiciliadas en Vigo. Tiene como objeto de negocio la administración o gestión de propiedades inmobiliarias. Pero Alsan no es la dueña de los terrenos de La Artística ni de Alfageme, certifican fuentes municipales, sino que únicamente les busca comprador: la primera pertenece a Abanca y la Sareb (el banco malo, nacido tras la crisis del ladrillo), al menos de forma mayoritaria; la segunda, con un proindiviso de casi el 43%, a Aliseda (servicer de Banco Santander y el fondo norteamericano Blackstone) y Abanca. De hecho ambos terrenos figuran también a la venta en la página web de Escoge Casa, que es la comercializadora de activos inmobiliarios de la entidad que preside Juan Carlos Escotet. También se puede localizar en una inmobiliaria dirigida a inversores y clientes de lujo y que ofrece viviendas unifamiliares por encima de los dos millones de euros o edificios para rehabilitar.

Solo los terrenos de La Artística desvelan su precio: 1,665 millones de euros. No corresponde a toda la superficie, ya que este anuncio comercializa una parte equivalente al 19% del total y que pertenecen a Abanca (3.545 metros cuadrados). En concreto, suya es una parte del edificio principal, que linda a lo largo con el callejón de Ramón Soler. Se se aplica la misma tasación a la totalidad del espacio, éste rondaría los 7,7 millones de euros. Tal y como está. Por los del Alfageme es preciso consultar a las comercializadoras. En todo caso, los terrenos de la antigua conservera –se fue a pique tras la compra por parte de la promotora Promalar, de la familia Lago, y ha sido pasto de un concurso de acreedores eterno– son de igual modo compartidos: un proindiviso implica un condominio, que el bien pertenece a varias personas físicas o jurídicas. No es público qué propietarios se han decidido a la venta y cuáles no.

Terreno de La Artística propiedad de Abanca que está a la venta / FDV

Al igual que los edificios sin uso de Jacinto Benavente –Pescados Malagón, Pescanova, Pescapuerta, Flex o ahora el de Albo–, están categorizados como de suelo industrial. Pero estos de La Artística y Alfageme tienen múltiples particularidades, además del hecho de que suman una superficie mayor. La factoría que fundó Eugenio Fadrique ya en 1906 se asienta sobre un terreno de 16.412 metros cuadrados, de acuerdo al catastro, de los que son registrables (por esta oferta en particular de 1,665 millones de euros) cerca de 3.550 metros cuadrados. El de la malograda conservera, por su parte, se extiende hasta los 14.355,65 metros cuadrados registrales. En total, ambos rozan los 31.000 metros cuadrados, frente a los 26.436 de las construcciones sin actividad de Jacinto Benavente. La antigua nave de Frigoríficos Berbés (Fribesa), que da a la misma calle, tampoco tiene proyecto –Centro Loxístico Porto de Vigo (CLPV) lo abandonó por las dificultades de su principal accionista, Comercial Pernas–, pero se asienta en terrenos portuarios.

La aprobación del PXOM es imperativa para ejecutar ambos proyectos urbanísticos

La salida a la venta de estas dos grandes propiedades va de la mano a la (presumiblemente) cercana validación definitiva del PXOM, como también refieren sus anuncios. “PXOM aprobado provisionalmente en 2023, suelo urbano no consolidado”, dicen ambos. Es una referencia capital, teniendo en cuenta las limitaciones que tendrán ambos desarrollos. La nave de Alfageme, obra del arquitecto Manuel Gómez Román, está catalogada de especial protección, al igual que la forma del jardín, el hórreo o el cruceiro. El edificio deberá ser protagonista del proyecto final, con uso residencial y dotacional (público). El 70% de las viviendas serán de libre comercialización y, como sucede con promociones como la del Barrio do Cura o la propia La Artística, habrá una reserva del 30% para vivienda protegida. En el PXOM figura como actuación de suelo urbano no consolidado AR-SUNC 232 Alfageme. Será el Concello el que tutele sus usos públicos, con esa resignificación y valorización de la nave de Gómez Román. De la superficie total de este espacio a desarrollar urbanísticamente, un 10% tendrá carácter terciario.

La otra está catalogada como AR-SUNC 236 Artística-Ramón Soler. “La ordenación integrará el patrimonio industrial, bien a través de usos públicos o privados. Igualmente –explica la planificación municipal, disponible en la web del Concello– reducirá el impacto de las edificaciones con Praza da Industria. En el proceso de preservación del patrimonio catalogado podrá resituar la nave dado su actual estado de conservación”. El 85% de la superficie total se destinará a uso residencial, frente a un 15% terciario.

Historia Bernardo Alfageme: un coloso marchito entre ladrillos En 1909, la firma Bernardo Alfageme abría su primera planta gallega en el Arenal, donde los pesqueros desembarcaban sus capturas en la misma playa y casi a la puerta de las conserveras que se iban instalando en la ciudad y erigieron en pocos años a Vigo como capital del enlatado. Arrancó su proyecto de Bouzas en 1928. La conservera fue vendida en plena burbuja inmobiliaria a la promotora Promalar, que acabaría quebrando en 2011. La Artística: diversificada y pionera en lo social En funcionamiento desde 1906, La Artística se dedicaba a la impresión de envases, la fabricación de envases para la industria conservera y farmacéutica, y el sellado de los mismos. Fue una empresa con un destacado papel social: contaba con casa-cuna –la primera implantada en la ciudad–, comedor, cantina, economato o servicio médico. Llegó a contar con más de 350 trabajadores en su plantilla –sobre todo, mujeres–. La planta de Coia cerró en el año 1996.

