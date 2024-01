El aeropuerto de Vigo ha cerrado 2023 como el cuarto mejor año de su historia. Por Peinador volaron el año pasado 1.136.157 pasajeros. Hay que remontarse a 2008, 2007 y 2006, con 1,27, 1,40 y 1,18 millones de viajeros respectivamente, para encontrar datos mejores.

Aunque esta cifra de viajeros sitúa el año pasado como uno de los mejores de la historia del aeropuerto de Vigo, lo cierto es que su oferta de rutas que operaron todos los meses de 2023 de forma regular fue más bien modesta: Madrid (Iberia y Air Europa); Barcelona (Vueling y Ryanair); Tenerife y Gran Canaria (Binter).

En el pasado ejercicio Peinador no alcanzó el pleno rendimiento hasta el arreón estival de agosto. El tirón de la campaña de verano engordó la parrilla de destinos de Peinador hasta las once conexiones directas. Todas nacionales menos una: Londres. Y buena parte de ellas, solo operativas en el octavo mes del año. Aunque la cifra no es histórica —llegó a tener 21 destinos en el verano de 2017, seis al extranjero— sí ha permitido a la terminal olívica recuperar cuatro años después el millón de viajeros (algo que ha conseguido por décima vez en su historia) y sellar el mejor cuarto año desde su inauguración en 1954.

Según las estadísticas oficiales que acaba de publicar Aena, el Aeropuerto de Vigo alcanzó en 2023 1,13 millones de usuarios, lo que supone un 19,2% más que en 2022. Del total de pasajeros, 1.134.409 viajaron en vuelos comerciales (1.097.019 en vuelos nacionales y 37.390 en vuelos internacionales, en la nueva ruta regular con Londres, lo que supone unos incrementos con respecto a 2022 del 15,5% y el 2.082,7%, respectivamente).

El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha destacado que “estas cifras en el transporte aéreo son fundamentales para el desarrollo económico y social de España. Todos debemos felicitarnos por ellas. También las aerolíneas que, como Aena, sufrieron las duras consecuencias de la pandemia, y ahora ya están transportando a más pasajeros que nunca”.

Operaciones

Las operaciones también subieron el pasado año un 8% con respecto a 2022 y alcanzan los 14.866 movimientos de llegada y de salida. Del total de operaciones, 10.110 fueron vuelos comerciales (8.960 a destinos nacionales y 1.150 internacionales, unos aumentos sobre el 2022 del 3,5% y el 32,9%, respectivamente).

El tráfico de mercancías alcanzó en 2023 las 807 toneladas de carga, un 17,1% más que el año anterior.

Datos de tráfico de diciembre

En el mes de diciembre, el aeropuerto de Vigo registró 88.204 pasajeros, lo que supone un aumento del 2,1% con respecto al mismo mes de 2022. Un total de 1.127 aeronaves operaron en la pista viguesa el pasado mes, de las cuales 784 eran comerciales (692 nacionales y 92 internacionales). En el mes de diciembre, la terminal de carga viguesa ha movido un total de 52 toneladas de mercancía.

Alvedro y Lavacolla

Pese a las buenas cifras del aeropuerto de Vigo, las terminales de A Coruña y Santiago continúan moviendo más pasajeros que la olívica. El aeropuerto de Lavacolla cerró 2023 con 3,5 millones de viajeros, lo que supone un 9,2% más que el año anterior y supone alcanzar la mejor cifra de su historia. Alvedro acabó el ejercicio con 1,25 millones de usuarios, un 29,9% más que en 2022.