Cercano y natural entraba Iago Aspas en las instalaciones del Banco de Alimentos ayer por la tarde. “Para mí es un orgullo a nivel individual que me hayan hecho padrino de esta campaña y también lo es para el Club, en este año tan bonito del centenario. Gracias”, fue lo primero que dijo el jugador agradecido con el Banco de Alimentos. Le esperaba una de las misiones más nobles que se podrían encomendar a alguien: convencer a los vigueses para que dejen de lado su situación personal, a pesar del arrechuche, y se animen a donar comida para estas fiestas.

“Sabemos que es un momento difícil para todo el mundo, pero todos podemos apoyar para sacar este gran proyecto adelante”, animó el capitán con una sonrisa y portando el característico peto azulón de los voluntarios que trabajan cada día en la organización solidaria.

El Banco de Alimentos presentaba así su Campaña de Navidad, con la que pretende superar la recogida del año pasado, cuando se consiguieron cerca de 350 toneladas de productos.

Con un acuerdo de colaboración firmado con el club y la presencia de la presidenta en funciones del Celta de Vigo, Marián Mouriño, era el jugador, todo un líder y símbolo de una ciudad volcada en la celebración de su centenario, el encargado de representar los valores de ambas organizaciones.

“En esta andadura de cien años, el nombre del Celta y Vigo han ido de la mano. Y creo que no exagero si digo que no hay familia en Vigo que no vibre, disfrute, sufra y apoye al Real Club Celta. Y por eso les hemos pedido ser la entidad que apadrine este año la gran recogida de alimentos. Y ellos han aceptado, lo que les agradecemos enormemente”, eran las sentidas palabras con las que el presidente del Banco de Alimentos de Vigo, Iván Martínez, abría la campaña.

Desde el Banco tuvieron claro desde el primer momento que el jugador, involucrado con la labor solidaria desde su participación en Bouzas en otra campaña en 2018, mueve a la gente y es un icono. “Por eso tenemos aquí, en calidad de embajador y representante del Celta, a Iago Aspas. Figura emblemática y uno de los mejores y más brillantes jugadores a nivel nacional e internacional, lo digo sintiéndolo”, reconocía Martínez.

Sus predecesores

Aspas suma su nombre, su imagen y su tiempo a otros rostros populares de Vigo y su área que llevaron ese chaleco de padrino o madrina en anteriores ediciones. El moañés toma el relevo de Alba Lago, la periodista viguesa que amadrinó la iniciativa en 2022.

Antes lucieron ese honor el actor Pedro Alonso, la también periodista María Rey, el humorista y actor David Amor, la periodista y presentadora Carlota Corredera, el periodista Fernando González 'Gonzo' y la actriz María Castro.

El Banco de Alimentos mueve cada día miles de kilos de comida: legumbres, leche y galletas, entre cientos de productos. Además de “las mermas”, excedente fresco (verdura, carne, pescado y pan) de grandes superficies (como El Corte Inglés, Mercadona, Carrefour, Coren) en perfecto estado, pero al que no le van a dar salida. Con estos productos se hacen paquetes que sirven de refuerzo para alimentar a vecinos y familias necesitadas de toda el área viguesa, desde las ONG encargadas de su distribución.

La campaña de Navidad, está centrada en recoger productos típicos de estas fechas como: turrones, mazapanes, polvorones, embutido... Para hacer cajas especiales con las que estas personas, en situación vulnerable, puedan celebrar las fiestas sin quedarse fuera, gracias a la solidaridad de sus vecinos.