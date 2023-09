Calexico: “Tenemos ganas de volver y conectar”

Es quizá una de las bandas americanas que mejor entiende eso de que de la mixtura solo pueden salir cosas buenas. Y de la unión de los matices de la música country con la guitarra española, la trompeta y el bajo del jazz y los ritmos latinos, se crean melodías magnéticas. Al menos, eso es lo que desprende el indie folk de Calexico, la agrupación, nacida en Arizona, volverá a tocar en la ciudad olívica tras catorce años de ausencia. “Estamos deseando volver a la costa española, especialmente a Vigo, que es una de mis paradas favoritas”, comentaba con alegría hace solo unos días Joey Burns, líder del grupo junto a John Convertino.

Será en otoño cuando la banda recale en el Auditorio Mar de Vigo dentro de la gira de celebración de su disco “Feast of Wire”, que cumple veinte años y donde la esencia ecléctica de la banda alcanza su máxima expresión. “Tocaremos el álbum entero, tenemos muchas ganas de volver y conectar con el público de Vigo. Este disco significó mucho para mí. Musicalmente creo que combina muy bien nuestro trabajo instrumental con las canciones y unas letras que cuentan historias, añaden carácter y crear una sensación particular. Además de hablar de lo que es importante, para mí personalmente, y la para el resto de la banda, entendida como una comunidad”.

El grupo, es especialmente poroso ante la riqueza cultural que representa la baja California (donde la comunidad hispana es diversa y potente), además de lo encontrado en sus viajes por el mundo. Joey Burns se refiere también a los asuntos migratorios, reflejados en algunos de sus temas, y que tanto afectan a la zona sur de Estados Unidos.

“Un grupo no son solo dos personas, sino que representa una comunidad más grande. Ya no solo de Tucson, donde empezamos, sino de toda la gente que hemos ido conociendo y con la que hemos actuado. Músicos, público de España y de todo el mundo. De modo que este álbum me encanta, pues supuso el punto en el que nuestra carrera alcanzó mayor profundidad”, reflexiona Burns. “Iré como músico para tocar estas canciones que escribimos hace 20 años. Y quizá alguna nueva, pero también para observar y escuchar, comer... Vivir la experiencia al completo, porque esas cosas influyen mucho en mí”.

Los de Arizona lo tienen claro, Galicia is different. “Sé que Galicia tiene una base de cultura celta. La primera vez que fui en los años 90 me impresionó ver, sentir y leer acerca de esa conexión. En la música me gusta mucho que las cosas confluyan. Me emociono cuando la cultura, las ideas, la historia y los géneros musicales encajan. Esa es la esencia de la música, sirve de puente, nos conecta como ser humanos, porque todos estamos relacionados. Y nos libera. Creo que por eso me gusta tocar en lugares como Vigo, que tienen una cultura especial”, valora Burns quien se muestra muy animado por su inminente visita.

La cita está programada para el día 11 de octubre a las 21.00 horas y las entradas están disponibles en la web del Auditorio y en www.teuticket.com.