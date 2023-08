Sanidade fija como “prioridad” las cesáreas acompañadas y sin separación del bebé

En el Hospital Álvaro Cunqueiro y en la mayoría de las maternidades de la red del Sergas, cuando un parto acaba en quirófano el acompañante no puede acceder. Esto puede suceder por cuestiones de seguridad en embarazos de más de un bebé o porque sea preciso una cesárea –el 20% de los alumbramientos en el Chuvi–. En este último caso, tras el nacimiento, las madres son separadas de los recién nacidos mientras se recuperan de la anestesia en la sala de REA, impidiendo una práctica conocida como “piel con piel”, defendida por organizaciones nacionales e internacionales, siempre que las condiciones de mujer y niño lo permitan. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, expuso ayer que es “una prioridad” de su departamento avanzar en esta línea y que “las parejas puedan acompañar a las madres cuando van a quirófano” y mantenerse junto a sus hijos “en todo momento”.

Tal y como avanzó FARO, representantes de la plataforma Loita se reúnen hoy con el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto, para reclamar estas cuestiones, tras conseguirlo en un primer caso en el Hospital Provincial de Pontevedra. “Trabajaremos con todas las áreas sanitarias para que esta situación, que creemos que debe seguir potenciándose desde la sanidad pública, sea una realidad en todas”, subrayó Comesaña.

El titular de Sanidade justificó que la pandemia mantuvo “al ralentí” las líneas de humanización de la atención y cuidados en las que su departamento venía trabajando esde hace “mucho tiempo”. Así, recordó que el Chuvi fue pionero entre 2018 y 2019 en la apertura de las UCIs a las familias. Tras incidir en que la obligación de llevar mascarillas en todos los centros sanitarios se retiró hace menos de un mes –y se mantienen en críticos y quirófanos–, señaló que es el momento de “seguir avanzando” en esta dirección. Eso sí, “con cautela y superando obstáculos técnicos y de otro tipo”. “Tenemos que hacer esfuerzos todos, probablemente los padres y nosotros como organización, pero el ánimo es que se pueda conseguir sin ningún problema”, indicó.

Según la Asociación Española de Pediatría, la práctica del contacto piel con piel entre la madre y el recién nacido inmediatamente tras el parto tiene “grandes beneficios para ambos ampliamente demostrados”: favorece la adaptación fisiológica a la vida extrauterina ; confiere mayor posibilidad de éxito a la lactancia materna; aumenta el nivel de oxitocina con efecto antiestrés en la madre y mejora de la contractilidad uterina... Está recogida en las prácticas clínicas del Ministerio de Sanidad.

Dos médicos del Chuvi reforzarán en Urgencias de Ourense

Por otro lado, a preguntas de los medios, el conselleiro señaló que la cobertura en Urgencias de Ourense –afectada por falta de personal en verano– está “garantizada”gracias a 9 facultativos del Sergas que se han prestado voluntarios para “cubrir huecos”. Entre ellos, dos profesionales del servicio del Cunqueiro.

Un millón y medio de euros para avanzar en energías renovables en Primaria

La Consellería de Sanidade va a destinar millón y medio de euros a la introducción de energías renovables en catorce centros de salud gallegos. Así lo anunció ayer el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, en una visita al ubicado en Teis, uno de los cuatro del Área Sanitaria de Vigo beneficiados en este contrato.

Esta licitación se lleva a cabo a través de un acuerdo entre el Servicio Galego de Saúde (Sergas) y el Instituto Enerxético de Galicia (Inega) –dependiente de la Consellería de Economía–, cuya gerente, Vanessa Cal Ríos, acompañó ayer al titular de Sanidade. También acudieron la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente Prieto; y el jefe del centro de salud de Teis, Luis López Vilar. Con esta inversión se prevé dotar de calderas de biomasa a once instalaciones de Atención Primaria y de sistemas de aerotermia a otras tres.

Al Área Sanitaria de Vigo se destina un tercio del presupuesto. La mayor cuantía será, precisamente, para el centro de salud de Teis, con 160.000 euros para mejorar sus condiciones mediante biomasa. También se colocarán calderas de esta fuente de energía en Cangas –con 135.000 euros– y Mondariz –100.000 euros–. En el de Coia se apuesta por la aerotermia –143.000 euros–.

“Son actuaciones en las que llevamos tiempo trabajando”, destacó García Comesaña. Explicó que esta actuación se enmarca en la Axenda Enerxética Galicia 2030 para la integración de energías renovables en edificios públicos de la Xunta. En particular, recordó que el Sergas rubricó el pasado mes de junio su Estratexia de Economía Circular que incluye en su primer eje la minimización del consumo de combustibles fósiles.

Dentro del área viguesa, el conselleiro explicó que ya se redujo el consumo de combustibles fósiles, aprovechando la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro, con la colocación de 750 paneles foltovoltaicos y dos calderas de biomasa.

Más tarde, Sanidade destinó siete millones de euros a reformar la envolvente térmica en el Meixoeiro con el objetivo, entre otros, de mejorar su eficiencia energética.

También se incluyeron las energías renovables en los nuevos centros de salud construidos, con una apuesta por la biomasa en Tui, Panxón, Oia y Gondomar.

Este tipo de actuaciones fueron premiadas en Ourense y Lugo por la organización Desafío Climático no Coidado da Saúde. Además, el Sergas fue el primer servicio de salud estatal que se sumó al proyecto Race to Zero, con el que la OMS busca que las organizaciones sanitarias no tengan emisiones de carbono en 2040. Es también el único servicio de salud europeo admitido como socio en el proyecto Nova Bauhaus Europea destinado a crear espacios sostenibles.