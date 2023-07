Veinticinco horas 'acampadas' para asegurarse entradas para Alejandro Sanz y Pablo López

¿Es posible aguantar 20 horas de cola para poder conseguir las entradas del concierto de su artista favorito? Es una buena pregunta para Mari Sánchez y Puri Bernárdez, conocidas también como “las primeras de la fila”. Esto no queda ahí. En cuatro días han hecho un total de 25 horas de cola para conseguir unas entradas. “El martes (para Pablo López) )llegamos a las cinco de la mañana y tuve la entrada número seis. Con Sanz, decidimos asegurarnos y sobre la marcha vinimos a las 14 horas”, relatan. “El año pasado, cuando fue el concierto de Dani Martín, había mucha gente. Como vivimos cerca y estos dos artistas nos gustan mucho, preferimos ir con más tiempo”, apuntan.

En esta ocasión no fueron las únicas –aunque si lo fueron por partida doble–. La Plaza do Rei amaneció este viernes con una multitud de fans que han acampado delante del auditorio municipal para poder hacerse con una de las 5.000 entradas físicas que pone a la venta el Ayuntamiento para ver lo más cerca posible al intérprete de “Corazón Partío”.

“Partíos”, pero de cansancio, estaban Noa, Xiana, Hugo, Lara y Carla, “los segundos de la fila” que, con “mucha paciencia” llevan esperando desde las 14.30 del jueves para comprarle las entradas a sus madres (que no están). Están acompañados por su amiga Carmen Eireos y su madre Katy Puentes (ella sí que se animó a venir). Laura Regueira y Susana Max, que se unieron a las 6.45 a la multitud, se mostraron impresionadas al presenciar el panorama. “Había un montón de gente a esa hora. Cuando llegamos había colchonetas y mesitas de camping montadas”, comenta Regueira.

Tras zigzaguear un par de filas, de las ocho que había a primera hora, se encuentran Noa y Sara que, habiendo descansado un poco más que el resto, se colocaron en la fila a las 8.00 de la mañana del viernes. Ellas también vinieron a cumplir el sueño de alguien. En su caso, el de su tía.

Los más tardíos se encontraban más allá de La Panificadora, como Sheila Enríquez y Ainhoa Ramírez. Enríquez estaba más que mentalizada que era la primera, pero del turno de tarde. Ramírez, ya se estaba arrepintiendo de estar ahí (otra que venía a hacerle el favor a su madre).

No obstante, ha habido momentos agridulces. Mónica Otero y Carmen Boullosa han contactado con FARO para denunciar una presunta falta de transparencia por parte del gobierno local. En el caso de Otero, reclama que se asuman responsabilidades y aboga por una organización más eficiente por parte del Concello: “Acaban de vender las entradas de mañana y tienen alrededor de 800 personas esperando. ¿No pueden venderlas todas de un tirón?”.

Por otro lado, Boullosa pide justicia. Relata que tanto su madre como su suegra, personas con movilidad reducida, han querido comprar las entradas para el concierto, pero su suegra al no poder asistir presencialmente y, por lo tanto, no llevar la tarjeta identificativa, no ha podido. Ante esta situación, ha querido hablar con algunos miembros de la organización y, para su sorpresa, le han comentado que tan solo se destinan un total de 20 entradas para personas con movilidad reducida. Desde el Concello explican que ese número se calcula en función del porcentaje de vigueses con movilidad reducida.

Varias patrullas de la Policía Local controlaron la seguridad de las colas para evitar reyertas cuando finalizó la venta de entradas. Varias patrullas se encargaron de apaciguar las pequeñas reyertas que se desataron entre el fandom poco antes del cierre de taquillas, a las 20.00 horas, debido a la presencia de varias personas que no estaban respetando la cola.