Estudiantes de Vigo, al grito de una Palestina libre

La biblioteca de Peritos, en la facultad de la Universidad de Vigo, se convirtió ayer en el punto de encuentro de una concentración estudiantil organizada por el colectivo Erguer para reivindicar el fin de la guerra y el grito de una “Palestina libre”.

Esta concentración tuvo lugar de forma simultánea en varios puntos de los tres campus gallegos y en ella participaron decenas de jóvenes implicados con el alto al fuego.

Desde el colectivo estudiantil Erguer “mantémonos firmes na denuncia do xenocidio do pobo palestino e contra o sionismo, impulsando e apoiando novas convocatorias en todo o país. Non podemos ficar caladas e inmóbiles”, indicaban a través de sus redes.

Uno de los objetivos que persigue con estas concentraciones es también la implicación de las propias instituciones académicas. “Demandamos ás tres universidades galegas que se posicionen en favor dun alto ao fogo inmediato e permanente e da fin das agresións israelís contra o pobo palestino” así como que “denuncien de maneira clara a destrución das universidades palestinas na franxa de Gaza así como os ataques contra a súa comunidade universitaria”, amplían en este comunicado.