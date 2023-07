Lleva casi cinco años en primera línea de la política local como líder del BNG en Vigo. En sus primeras Elecciones Municipales, allá por 2019, Xabier Pérez Igrexas fue elegido como el único concejal del grupo nacionalista en el pleno de la corporación municipal. En las de este año, logró dos ediles más para su grupo -Ana Martínez Piñeiro y Filipe Abalde Comesaña-, después de sumar más del doble de votos con respecto a su primera candidatura. Pasó de 6.800, en 2019, a 15.000 papeletas, el pasado 28 de mayo.

El trabajo durante esos cuatro años, y "unha verdadeira oposición positiva" fueron, según Igrexas, el contundente aval de la ciudadanía a la hora de apostar por el partido que más creció en Vigo desde los anteriores comicios.

Si bien las urnas han reconocido su labor, la exposición pública durante estos años, dando la cara por el BNG, también le ha traído sinsabores en forma de insultos alusivos a su físico, que usuarios/haters lanzan sin miramientos en redes sociales.

"Non hai semana en que non teña que ler chíos ou comentarios en redes (ou como neste caso nunha información publicada) sobre o meu aspecto físico", denunció hace unos días en sus perfiles públicos el edil nacionalista, compartiendo además la captura de este comentario gordófobo que un lector realizó en un periódico gallego: "Seguro que no rechaza invitaciones a las fiestas gastronómicas".

El post comenzaba enumerando algunos de los ofensivos epítetos que, asegura, acostumbra a recibir, como ejemplo de esa discriminación y estigmatización constante que sufren miles de personas por tener sobrepeso o padecer obesidad: la gordofobia.

"Zampabollos, gordinflón, lambón, engulle napolitanas... Persoalmente nin me molestan, nin me afectan, en NADA", asegura Xabier, al tiempo que enfatiza sobre la gravedad de este fenómeno tan generalizado, por el "impacto que este tipo de actitudes e comportamentos pode ter na saúde mental das persoas obesas e daquelas cuxos corpos non encaixan nos estándares e no aumento de trastornos alimentarios".

Como apunta Xabier en su post, "a mí estes comentarios nin me ofenden ni me violentan; ás veces é mellor tirar do sentido do humor ou optar polo silencio", confiesa a FARO. Cuando se encontró con la última alusión despectiva a su físico en un medio de comunicación, "decidín compartilo, pero con finalidade pedagóxica, dende a miña posición pública, para denunciar a impunidade con que esta cuestión se utiliza como medio de golpeo".

"Nenas de 8 ou 9 anos xa empezan a meter barriga nas fotos"

El edil nacionalista advierte del ambiente tóxico que generan estas actitudes de gordofobia, y que inciden en la inseguridad de niños, adolescentes y adultos. "Eu vexo por exemplo a nenas de oito ou nove anos como os que ten a miña ficha, que xa empezan a meter barriga nas fotos", advierte Xabier que también conoce historias que han desembocado en problemas alimentarios y mentales. "O aspecto físico non é, en ningún caso, unha cuestión de debate".

"Eu non sufro nin o 1% do que padecen as compañeiras"

Igrexas quiere hacer una clara diferenciación entre los ataques gordófobos o relacionados con el aspecto físico "que recibimos os homes e que non teñen parangón cos que sufren as nenas ou as mulleres. Como cargo electo, non soporto nin o 1% de ofensas das que teñen que soportar as miñas compañeiras que tamén teñen desempeños públicos", reconoce.