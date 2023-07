Estudiantes claman por los precios y las condiciones “inasumibles” de los pisos

Ya bien entrado el mes de julio, empieza la época en la que históricamente los estudiantes tenían nervios e ilusión: la búsqueda de un piso en el que alojarse para el próximo curso. Esa sensación hace tiempo que no existe por el convulso mercado de alquiler, especialmente en Vigo. Y sobre todo este año. Y es que los universitarios se están dando de bruces con una dura realidad: a falta de más de dos meses para el inicio de la temporada lectiva, la oferta de pisos compartidos para ellos es muy reducida, los que hay son muy caros y, además, buena parte de ellos están en unas condiciones “deplorables”.

Jorge Díaz (el nombre real no lo quiere revelar para que no le traiga consecuencias) es un lucense que llega a Vigo este año a estudiar Ingeniería Mecánica. Lleva varias semanas buscando alojamiento tanto online como desplazándose físicamente por las inmobiliarias de la zona y de momento ve muy lejos encontrar un piso. “Son inasumibles. No puedo pagar más de 250 euros por una habitación, y ahora mismo es imposible encontrar alguna por menos de ese precio. No solo eso, sino que además los apartamentos que me están enseñando no valen lo que piden en absoluto. El mobiliario es muy antiguo, manchas en las paredes, en algunos incluso faltan electrodomésticos básicos... Es algo que no me esperaba”, lamenta este joven, que además no ha conseguido ninguna beca para estudiar este curso y que depende del dinero de sus padres.

Casos como este hay muchos. Por ejemplo, Daniel Vidal, que este año tuvo que cambiar de piso porque sus dos compañeros acabaron la carrera y se fueron de Vigo. En su caso, buscaba un alojamiento pequeño. “Encontré un estudio. Cuando entré parecía todo normal. Pero pronto empezaron los problemas. El agua caliente funciona un día sí y cuatro no, hay problemas constantes de atasco de tuberías y ya se me ha inundado en varias ocasiones el baño... Y los propietarios no se quieren hacer cargo de las reparaciones necesarias, ni siquiera de arreglar la caldera. Ya estoy buscando algo para mudarme, pero de momento no encuentro nada que me pueda permitir”, afirma este universitario.

El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga) ya dio un tirón de orejas el año pasado a los propietarios que ofrecían pisos a estudiantes, recordando que deben estar aptos para su uso y que se puede negociar con la parte arrendataria la ejecución de las obras pero que, en todo caso, deben tener unas condiciones mínimas de habitabilidad. Además, manifestaban que los pisos tienen que disponer de instalaciones seguras y actualizadas de gas, electricidad y agua. Recalcan además que el colectivo de estudiantes goza de los mismos derechos que cualquier arrendatario y que los pisos que se pongan en alquiler para ellos han de ser adecuados, especialmente si el precio es elevado, como ocurre con frecuencia.

La falta de oferta viene motivada a su vez por varias causas. La principal, según apuntan agencias inmobiliarias y también varios administradores de fincas de la ciudad, es que cada vez son más los caseros que deciden no alquilar sus inmuebles a estudiantes durante el curso docente. Es decir, “vetan” a los universitarios por miedo a los daños que puedan ocasionar en la vivienda o por los problemas que puedan tener con los vecinos, especialmente derivados de fiestas o ruidos.