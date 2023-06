El Concello contará con 9 grandes áreas para mejorar la coordinación y atención ciudadana

Potenciar la coordinación del equipo que conforma el nuevo gobierno local y, a su vez, impulsar “todavía más” el diálogo con la ciudadanía. Es el objetivo que tiene entre ceja y ceja el alcalde, Abel Caballero, para este quinto mandato, su tercero con mayoría absoluta al frente del ayuntamiento más poblado de Galicia. Para conseguirlo, establece nueve grandes áreas: Patrimonio, Igualdad y Cultura; Fomento, Transporte, Limpieza y Ciclo del agua; Empleo y Economía, Europa, Formación y Juventud; Urbanismo y Vivienda; Régimen interior y Seguridad; Política social, Turismo y Nominaciones especiales –entraría aquí, por ejemplo, el trabajo para que las Cíes sean Geoparque y Patrimonio Mundial de la Unesco–; Hacienda y Presupuestos; Parques, Jardines, Comercio y Ocio; y Portavoz.

Estas nueve grandes áreas estarán lideradas por los nueve concejales que acompañarán al regidor en la Junta de Gobierno Local y cubrirán todas las competencias que estarán asignadas a las concejalías. Se prevé que se desvelen hoy los nombres, al igual que los de tenientes de alcalde, puestos en los que repetirán Carmela Silva como primera y Javier Pardo, Elena Espinosa y María José Caride. Subrayan fuentes municipales que esta fórmula permitirá agrupar a todo el equipo en este órgano y ofrecer a los ciudadanos una respuesta “mucho más ágil y cercana” a las cuestiones que planteen. Este modelo de gobierno es una “evolución” de los anteriores: en los mandatos previos, no se aplicó esta fórmula.

Silva, Pardo, Caride y Espinosa repetirán en sus cargos como tenientes de alcalde

“Vamos a dialogar mucho más todavía con la ciudadanía y gobernar con la ciudad al lado. Recogeremos todas sus ideas y propuestas. Y esta es la forma de hacerlo”, adelantan desde la entidad de la Praza do Rei antes de destacar que la coordinación se potenciará no solo entre los miembros del equipo municipal, sino también con los vecinos. “Será un gobierno de diálogo directo y permanente con la gente –como prometió el alcalde en su discurso de investidura, pronunciado el pasado sábado– y entre las concejalías. Es la gran novedad de Vigo en este mandato. Ya se hacía antes, pero, ahora, será más eficiente”, aseguran.

“Ponemos a la gente en el centro de la atención, que tendrán soluciones de forma inmediata”

Informan fuentes municipales que este modelo se inspira en el de otras ciudades a las que les ha funcionado bien y pone fin a una situación que el alcalde no ve con buenos ojos: que no haya representación directa de todas las concejalías en la Junta de Gobierno Local, de la cual solo pueden formar parte un máximo de 10 componentes –el regidor y nueve concejales–. “Queremos que todos los miembros del gobierno local tengan una escalera hacia la Junta de Gobierno. Habrá mucha coordinación. Hay concejalías que tienen mucha relación con mucha gente, pero sus responsables directos no pueden formar parte de la Junta de Gobierno Local, como es el caso de Deportes. Ahora, de una manera u otra, estarán en la Junta de Gobierno”, indican desde el Concello olívico, a la vez que adelantan que, a través de este sistema, “todos los ciudadanos, en cualquier cuestión que propongan, tendrán concejales respondiéndoles e informándoles con relación directa”. “Ponemos a la gente en el centro de la atención, que tendrán soluciones de forma inmediata”, apostillan.

Otra novedad que trae bajo el brazo el quinto mandato de Abel Caballero es la puesta en marcha de una comisión centrada en la coordinación del turismo, el ocio y los grandes eventos, tres patas del mismo banco en auge en la urbe, de la que formará parte la persona que se encargue de liderar el área de Parques, Jardines, Comercio y Ocio. “Estarán varios miembros del gobierno”, adelantan fuentes municipales. Esta decisión transparenta una apuesta todavía más firme por fomentar el diálogo entre los sectores que atraen visitantes.

El gobierno local asumirá el reto de mejorar el acceso a redes telemáticas

La nueva senda que traza el gobierno local también buscará solucionar los problemas de cobertura y acceso a redes telemáticas en la ciudad, presentes, sobre todo, en las zonas más rurales. “Queremos darle importancia al nivel de cobertura y redes en la ciudad. Existe una dificultad importante en partes muy notables del municipio”, detallan desde la Praza do Rei, por lo que la intención municipal es que una concejalía se centre en este aspecto, aunque no de manera exclusiva. “Mucha gente se queja de que no hay cobertura en determinados sitios. Este tema no es de nuestra competencia, pero lo vamos a asumir y trataremos de lograr fondos europeos para ello”, añaden.

Más dedicación a la ciudad

Anticipan desde el Ayuntamiento que este modelo de áreas significará “más trabajo” para los concejales y “más dedicación” a la ciudad, algo que se verá beneficiado, según indican, por la pérdida del organismo provincial, que pasa a manos del Partido Popular: “Ya no tendrán que asumir tantos esfuerzos en la Diputación, por lo que podrán estar más centrados en la ciudad”.