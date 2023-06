“Que lonxe estaba de poder imaxinar isto cando, tantos anos atrás e sendo un neno, accedín ao instituto Santa Irene. Cando, con 10 anos, vía e admiraba esta inmensa e grandiosa cidade. Era un soño estar, vivir e estudar en Vigo e, hoxe, aquel soño volve ser realidade. O meu agradecemento ás viguesas e vigueses por confiarme de novo os destinos da cidade. É un honor infinito”. Fue una de las frases más emotivas que pronunció el alcalde, Abel Caballero, en el discurso de toma de posesión –hizo uno antes en su turno de alcaldable– tras ser ratificado por sus 18 concejales socialistas, que monopolizaron el escenario del auditorio del Concello en el acto de constitución de la décimosegunda Corporación municipal. Se repartieron en cuatro de las cinco mesas: en la restante, los cinco ediles del Partido Popular y los tres del Bloque Nacionalista Galego, con Marta Fernández-Tapias y Xabier Pérez Igrexas, respectivamente, al frente.

El regidor, que estrenó ayer su quinto mandato en el Ayuntamiento, el tercero con mayoría absoluta consecutiva, reiteró la “unidade” de la urbe, que permitió “poñer Vigo no mapa do mundo”, liderar Galicia y defender los intereses de la ciudad. “Que se esquezan de tentar frear esta cidade, porque, a Vigo, agora, xa non hai quen a pare nin lle faga deter a súa ambición lexítima, entusiasmo e avance. Somos esta gran cidade que conseguirá todos os seus obxectivos. Van seguir tentando dividirnos e van seguir atacándonos con todas as armas porque algúns non soportan que a Vigo lle vaia ben”, reflexionó en un contexto marcado por el cambio de color en la Diputación, que dejará de ser socialista para pasar a manos del Partido Popular, y la posible salida de Pedro Sánchez del Gobierno central si así lo deciden los votantes en las elecciones genreales del próximo 23 de julio, lo que supondría, a su vez, que el PSOE dejase también los mandos de la Zona Franca de Vigo.

Caballero presumió de los resultados electorales, con “82.313 votos, 57.171 máis que o Partido Popular e 67.305 máis que o BNG”, pero también de las becas de inglés, de comedor o de la Escuela Oficial de Idiomas, las ayudas para la compra de libros de texto, el Vigo Vertical, las humanizaciones, la gestión de la pandemia, la transformación de Vialia, la construcción de la pinacoteca Francisco Fernández del Riego y el auditorio Mar de Vigo, la reforma de Balaídos, la Navidad, la musealización de las galerías de O Castro, la apuesta por el deporte, la nueva potabilizadora, el proyecto de reconversión de VigoZoo en un “parque da natureza”, el apoyo al comercio y la igualdad, la cubrición de centros escolares, los conciertos de Castrelos o los fondos europeos concedidos desde el Gobierno de España.

“Son cinco vitorias da cidade, dunha realidade de unidade, porque o meu partido chámase Vigo e o meu proxecto chámase Vigo. E, en Vigo, cando gaña a lista que eu encabezo, gaña a cidade, e a cidade sábeo. Non gaña o Partido Socialista, non gaña Abel Caballero. Por iso seguimos tendo este apoio tan masivo”, pregonó el regidor, que asumió la “gran responsabilidade de responder a esa confianza” como demostró “desde o ano 2007”. También hizo hincapié en el “orgullo” de la gente mayor, que “viviu un Vigo distinto, un Vigo gris e, seica, ás veces triste, abandonado tantas veces por tantos e tantos gobernantes”. “Agora, senten o entusiasmo da cidade, o orgullo de ser de Vigo. E, agora, vivimos algo tan extraordinario como que a xente nova mostra o seu orgullo de ser de Vigo a todo o mundo, o orgullo da cidade, o entusiasmo da cidade, e iso ten un valor infinito”, apostilló, a la vez que destacó que toda España dice “queremos ser como Vigo”. “Somos o modelo, o exemplo de cidade humanizada, coa maior calidade de vida, con economía, a cidade con impulso, a cidade con ganas de ser un referente en toda España e Europa. Seguirémoslle dicindo ao Goberno de España que queremos seguir co seu apoio, e seguirémoslle dicindo á Xunta que se esqueza de castigar esta cidade e dirémoslle á Deputación que, se atende a Vigo, agradecerémolo en público e, se non o fai, vai ter resposta”, manifestó.

Caballero advirtió que el gobierno local, “o mellor que houbo nunca en ningunha cidade do mundo”, ofrecerá “diálogo cada día” con los ciudadanos y continuará reclamando para la urbe la autovía en túnel a Porriño y las grandes infraestructuras de comunicación ferroviaria. “Algúns enganadores nos deixaron marxinados. Eran todo enganos, deixándonos sen tren de alta velocidade, deixándonos sen autovía, nin se plantexaran a saída sur e querían deixarnos para sempre sen ela. Eses eran os que dicían Vigo non. Eran os que defendían, con esas mensaxes de falsos profetas, que o importante era o interese doutros lugares de Galicia. O importante é Vigo e, con Vigo, toda Galicia”, insistió.

También sacó pecho de la “luz verde” por parte del Ejecutivo central a la Biblioteca del Estado y la participación de Stellantis en la segunda convocatoria del Perte VEC (Vehículo Eléctrico y Conectado). “Garantimos a alta tensión eléctrica, o Perte do naval e a fábrica de microchips. Queremos ocupar o lugar nas altas tecnoloxías desde a nosa acción e unha Universidade e unha UNED que xa atoparon o seu espazo. Ou desde o lanzamento da nosa propia forma de dicirlle a Europa que somos Europa, que, desde Vigo, queremos contribuír a construír Europa, para que a pesca sostible de Vigo sexa tamén a de Europa. Nada está fóra do noso alcance”, indicó.

El alcalde remarcó que Vigo es “a cidade da economía” y enfatizó la gestión de las finanzas municipales. “Nós recibimos este Concello con 64 millóns de euros de débeda. Uns anos despois, reducímola a cero. Ademais, somos os que máis pronto pagamos aos nosos provedores. E temos os impostos máis baixos de todas as cidades de Galicia”, apuntó.

Viviendas de protección

El mandatario local avanzó que “un número importantísimo de alegacións” a la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) “van ser admitidas”. “Non imos permitir que o paralicen. Teremos PXOM e desenvolverase algo tan importante como a vivenda e as vivendas protexidas. Vigo será máis verde e haberá máis espazos dotacionais”, resumió Caballero.

PARTIDO POPULAR (PP)

Tapias: “Vigo quiere el mismo gobierno, pero no la misma forma de gobernar”

Para la nueva portavoz del PP en el Ayuntamiento, Marta Fernández-Tapias, “a perda de case 20.000 apoios, o cambio no goberno provincial e o ascenso” de la formación política a la que representa “indica a apertura dun novo ciclo no Concello de Vigo marcado pola pluralidade” y una “conclusión clara”: “Vigo quere o mesmo goberno, pero non a mesma forma de gobernar dos últimos 16 anos”.

Tapias destacó que, en esta nueva etapa, se debe tener en cuenta que “o liderado desta cidade non recae nunha soa persoa, senón nos 300.000 vigueses que nos fan mellores cada día”. “Vigo non ten dono, Vigo é de todos”, apuntó antes de indicar tareas para el regidor: “enterrar por fin a separación entre bos e malos, recoñecer o dereito de todos os vigueses a participar no rumbo da cidade, non confundir viguismo con illamento, asumir a responsabilidade de liderar Galicia, España e a Eurorrexión e considerar as maiorías absolutas como unha obriga de cooperación absoluta coas administracións, as forzas políticas e o tecido asociativo e civil da cidade”.

Demanda al regidor olívico que “no confunda viguismo con aislamiento”

Fernández-Tapias avanzó que su grupo municipal se compromete a luchar por “un Vigo plural, aberto –que “deixe de pelexar por todo e con todos”– e líder”. “Acudirei a todas as administracións necesarias para que Vigo teña o que merece”, prometió antes de exigir al alcalde que “escoite a todos os veciños sen distincións, goberne para todos e faga exame de conciencia e pense nos erros”. “Estarei vixiante sempre porque é a miña obriga e porque quero o mellor para Vigo”, subrayó.

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (bng)

Xabier P. Igrexas: “Los tics autoritarios deben dejarse atrás: más democracia”

“A cura para os males da democracia é máis democracia”. Con esta frase de la pacifista norteamericana Jane Addams, el portavoz del BNG, Xabier Pérez, comenzó su discurso, cargado de deberes para el alcalde, Abel Caballero. La formación nacionalista refuerza su presencia en la Corporación olívica con tres concejales, dos más que en el último mandato, con la intención de lograr una urbe “máis verde e habitábel”.

Igrexas destacó que “non pode haber democracia sen participación” e instó al nuevo gobierno local –y, particularmente, al alcalde– a que fomente el diálogo con los vecinos. “Cómpre deixar atrás definitivamente os tics autoritarios de quen confunde unha lexítima maioría coa totalidade. De quen se nega a escoitar todo aquilo que non sexan aplausos mansos. De quen impón de maneira caprichosa a súa particular vontade por acima de todo e de costas a todas e todos”, anotó antes de pedir “orzamentos participativos e acabar co réxime de terror que se practicou contra asociacións e entidades que discrepan ou reivindican”.

Reclama una ciudad “más habitable y verde” y participación de los vecinos

También criticó el “total abandono de los barrios y parroquias” y reclamó impulsar al acceso social a la vivienda, las peatonalizaciones o el transporte colectivo y revertir las privatizaciones, impedir más rellenos en la ría y “arboricidios” o poner fin a la “prisión-tanatorio” de VigoZoo. A su vez, solicitó políticas radicalmente feministas, oportunidades para los jóvenes y “blindar o futuro de actividades estratéxicas como a automoción, o naval ou a pesca”.