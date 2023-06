Las Cíes se acostumbran a los llenos antes del verano

Lleno al cuadrado este pasado fin de semana en las islas Cíes. El paraíso natural vigués se empieza a acostumbrar a colgar el cartel de completo antes de la temporada alta, que se espera en los meses de julio y agosto. Tanto sábado como domingo, se agotaron los permisos para poner rumbo al arenal de Rodas: se llenó el cupo diario de 1.800 personas. Tomaron el sol, se refrescaron en sus aguas, jugaron en la playa, pasearon sus senderos y, los más afortunados, pernoctaron con el sonido de las olas de fondo.

El furor por desconectar del día a día con los tesoros de las Cíes lleva a los visitantes a retirar con mucha previsión las autorizaciones para viajar en barco hasta las islas, requisito obligatorio para visitarlas. Como se puede comprobar en la central de reservas de la Xunta de Galicia, ya se han emitido permisos para pasar el día en el archipiélago todos los días de la temporada alta: hasta el 15 de septiembre.Para el próximo domingo, día 25, ya no hay huecos.

Las cifras no engañan: ayer a última hora de la tarde, ya se habían sacado casi 7.600 autorizaciones para toda esta semana. Hoy, a pesar de que se pronostican lluvias, se prevé que acudan a Rodas más de 1.400 personas. Y la tónica será similar las jornadas venideras, aunque, según los partes meteorológicos, con mejor tiempo, sobre todo, el viernes, el sábado y el domingo, con temperaturas por encima de los 25 grados, mínimas ligeramente por debajo de los 19 grados y predominio del sol. El martes, el miércoles y el jueves, se esperan nubes y claros, con el mercurio en ascenso: máximas de 21, 22 y 23 grados, respectivamente.

El éxito de este archipiélago vuelve a estar asegurado un verano más. Está avalado no solo por el boca a boca de sus visitantes, que es fundamental, sino también por medios de comunicación especializados: el año pasado, el prestigioso diario The New York Times incluyó las Cíes entre los 52 mejores destinos y destacó su “floreciente reserva natural, vida marina rebosante y robustas colonias de aves marinas”. Lonely Planet, una de las mejores guías de viaje del mundo, también escogió esta joya como la mejor ruta para hacer en un día.

European Best Destinations, un portal de viajes centrado en promocionar la cultura y el turismo con sede en Bruselas, escogió el archipiélago vigués como el cuarto mejor destino europeo sin masificación. Y, según Civitatis, una de las compañías online especializadas en planes turísticos más conocidas –organizan excursiones y visitas guiadas–, el barco a las islas Cíes es “la actividad más elegida por los españoles para disfrutar de uno de los grandes paraísos naturales de las costas gallegas”.

Las buenas cifras de visitantes cosechadas en la pasada Semana Santa –casi 9.000 personas disfrutaron de las islas– ya anticipaban una temporada de verano y días previos excelentes, como es habitual. Con las restricciones por el COVID ya bajo mínimos, se prevé que el turismo internacional recupere o incluso mejore su músculo este verano, como destacan desde la Asociación de Hoteles de Vigo (Ahosvi), por lo que todo apunta a que los números seguirán sacando una sonrisa al sector del turismo.

El campin, “a buen ritmo”

Destacan desde el campin de las islas Cíes que la actividad durante este último mes –abrió el 15 de mayo– fue “más floja” que el año pasado por el tiempo, pero muestran satisfacción: las reservas para el verano van “a buen ritmo”, con porcentajes similares a los de 2022.