El equipo que descubrió la deuda oculta de Pescanova SA, a cargo de Hiperxel

El despacho vigués de Lener fue el primero, en marzo de 2013, que tuvo que escudriñar en las cuentas de Pescanova SA (vieja Pescanova) para detectar las graves irregularidades que ocultaban la verdadera deuda de la multinacional. Lo hizo con un equipo de una veintena de profesionales, que fue el primero en arrojar luz a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a accionistas e inversores sobre la gravedad de la situación. Lener es uno de los bufetes de mayor expertise en derecho concursal y tiene ahora por delante una tarea también ardua: ha aceptado el encargo de la magistrada Amelia Pérez Mosteiro como administrador concursal de Xeldist Congelados, que utiliza Hiperxel como marca comercial.

La titular del juzgado de lo Mercantil número 3 de Pontevedra, con sede en Vigo, declaró el concurso voluntario de la cadena de tiendas, que ha incumplido su plan de reestructuración y de la que dependen más de 300 personas. En la memoria remitida por la empresa, ésta vincula su situación de insolvencia –incapacidad para hacer frente a los gastos corrientes– a causas de índole externa e interna. Entre las primeras menciona la caída del consumo de pescado o la “merma de la capacidad adquisitiva de los hogares”; entre los segundos señala principalmente “la absorción de Congelados Cíes”.

Fue en este momento, ya en manos de Inversiones Vinova y el tándem empresarial Eusebio Novás - Juan José Villamizar, cuando Hiperxel empezó a incurrir en impagos, apenas seis meses después de la venta de esta red de tiendas por parte de la pesquera Iberconsa. Vinova fue constituida en 2019, no ha presentado cuentas auditadas y, no obstante, logró un préstamo de 9 millones de euros de los fondos Certior Capital y Resilience Partners. Estas firmas acabaron canjeando ese crédito y son, a día de hoy, propietarias de Hiperxel. En el auto, la magistrada emplaza a los acreedores, de acuerdo a la ley concursal, a remitir a Lener cualquier información que permita “fundar la calificación del concurso como culpable”. La empresa no ha solicitado la liquidación, alegando al supuesto interés de compra de un tercero, que ahora deberá evaluar este despacho.

FARO ha probado la vinculación entre Novás y Villamizar, quien ejercía formalmente como administrador único de Vinova cuando adquirió la cadena de congelados, y también de Congelados Cíes del Noroeste, absorbida por Hiperxel. Pero Novás fue también socio único de una mercantil denominada Congelados Cíes SL, sin aparente vínculo con la primera pero que utilizaba el mismo logo e imagen de marca. La Agencia Tributaria investiga, al menos, a Novás por fraude en la emisión de facturas.