Adiós a los carteles de “se vende” en Vigo

Hace años, la forma más habitual de encontrar un piso al que mudarse era echar un vistazo o bien a los anuncios de los periódicos, o pasear por la calle y echar un vistazo a las viviendas que tenían en sus ventanas los clásicos carteles de 'se vende' o 'se alquila', acompañados por los números de teléfono o de los propietarios o de la inmobiliaria que intermedia en la operación. Ahora, es difícil encontrar alguno de esos rótulos en la ciudad. Y hay un motivo concreto: evitar que funcionen como reclamo para los okupas.

En los últimos años se han dado varios casos en Vigo en los que pisos identificados como vacíos gracias a esos carteles fueron usurpados de forma ilegal. “Recuerdo una vez que fui a enseñar una casa a unos clientes y cuando llegamos nos abrieron unos okupas que estaban viviendo allí”, rememora Mayte Álvarez, responsable de la inmobiliaria viguesa Ático Zero, que reconoce que en la actualidad “se ponen muy pocos carteles de 'se vende' para que las viviendas no sean tomadas por inquilinos irregulares”. En otro apartamento en la zona de Camelias que esta inmobiliaria tenía en el mercado también entraron okupas.

Evitar la competencia

Por lo general, las inmobiliarias aconsejan a los propietarios que no utilicen los carteles de 'se vende' o 'se alquila' para evitar posibles problemas de usurpación de la vivienda, especialmente en aquellos casos en los que esté vacía. Pero no es el único cambio de hábito en la comercialización de pisos y casas en Vigo. Si uno se fija en los anuncios de portales web como Idealista, la gran mayoría no especifica la dirección concreta en la que se ubica el inmueble. Simplemente señalan el barrio o la zona. Otros también mencionan el nombre de la calle, pero jamás el número. Esta opción por la que optan las inmobiliarias, más que por temor a okupas, se produce para evitar que otra promotora se ponga en contacto con los propietarios para intentar convencerlos de que también se anuncien con ella.

“Es una manera de protegernos a nosotros mismos para evitar la competencia. Porque cuando sale un inmueble a la venta, muchas inmobiliarias se interesan por él para intentar venderlo”, explican desde Ático Zero.

Además de para protegerse ante la competencia, las promotoras que no especifican la dirección concreta del inmueble que está en el mercado lo hacen también para impedir que otros agentes del sector “den la lata a los propietarios”. También se evita de esta forma que los clientes vayan directamente al piso o a la casa que está a la venta a llamar al telefonillo para intentar hablar directamente con los dueños.

Penalización

Hay que tener en cuenta, no obstante, que cuanto menos información se aporte en los anuncios de viviendas que se promocionan en páginas como Idealista, menor bonificación se conseguirá. Por ejemplo, este portal web inmobiliario especifica que aquellos que deseen ocultar la dirección lo pueden hacer de forma voluntaria, pero serán penalizados en favor de los anuncios que sí la muestran, que aparecerán más arriba en el listado de pisos en el momento que alguien realice una búsqueda.

