Una “reflexión profunda” para Conxemar: “En Madrid se moriría”

La Seafood Expo Global es la mayor feria pesquera mundial. Pertenece a una compañía norteamericana, Diversified Communications (Portland, Maine), y se celebra, desde el año 2021, en el recinto de la Fira de Barcelona. La convención tenía antes base en Bruselas y su traslado a la Ciudad Condal hizo repicar campanas en Vigo. ¿Serían compatibles dos eventos de este calibre especializados en pesca en un mismo país? ¿Horadaría la Seafood la capacidad de Conxemar para atraer a la industria al Ifevi? El tiempo demostró que podían convivir porque, como sostiene el sector, son citas complementarias y no equivalentes. “Conxemar es muy importante y el motivo de su éxito es que está en Vigo”, aprecia el presidente de una de las grandes armadoras de España. La entidad que la organiza (Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Exportadores y Transformadores de Productos de la Pesca y Acuicultura, Conxemar) ha endurecido en las últimas semanas un órdago que viene de lejos: o crece –con otra u otras ampliaciones del recinto ferial de Cotogrande, a sumar a las tres ya ejecutadas– o se va. Y el Ifema de Madrid, como divulgó FARO, sería la ubicación elegida. Las grandes pesqueras gallegas están en contra de esta opción y defienden que la competencia dentro del circuito mundial de ferias debe espolear cambios dentro de Conxemar, no un traslado. “Conviene una reflexión profunda para reforzar su esencia. Si se va a Madrid se muere, sería una feria más del Ifema y costaría mucho recuperarla de vuelta”.

Las empresas consultadas aluden, por ejemplo, a una mayor especialización de la convención. Su denominación es Feria Internacional de Productos del Mar Congelados. Un vistazo al plano de la edición de 2023 desvela la asistencia, como expositoras, de compañías cárnicas, de patatas, postres o precocinados sin vínculo directo con la pesca. Son una docena de firmas que superan una superficie expositiva de 500 metros cuadrados. “Si lo que falta es espacio conviene ser más selectivos”, apunta un empresario. “Que lleven muchos años viniendo a Vigo no puede ser una justificación”. Por tanto, abogan por utilizar mejor la capacidad del Ifevi con una reunión más especializada, no necesariamente más grande. “No tiene sentido pedir un Ifema para la ciudad, no hay hoteles ni capacidad logística”. Y remacha otro directivo: “Conxemar ha sobrevivido porque la hemos sostenido principalmente las compañías de pesca congelada, que somos las de aquí. Estamos en la misma periferia de hace veinte años, y eso no fue un problema”. El top 10 de empresas del sector por volumen de facturación en España están en el área de Vigo, Morrazo y Pontevedra.

Otro aspecto que aflora en estas conversaciones con armadoras y transformadoras de pescado es el papel del Congreso Internacional Conxemar-FAO, que este año llegará a su 12ª edición. Es un evento de máximo nivel que, a juicio de las personas consultadas, “no se aprovecha lo suficiente” por un formato “menos interactivo” con el público asistente y el conjunto de la ciudad. De hecho, ese vínculo entre las jornadas de feria y del Congreso y el entramado socioeconómico de Vigo es lo que más defiende la industria. “Tenemos un espacio reservado a la industria de maquinaria, que sin embargo tiene sus instalaciones cerca, accesibles. Una demostración de un sistema de envasado o de paletizado es algo que no puede ofrecer Barcelona, Boston ni Madrid”. De ahí que la sugerencia de actividades complementarias en factorías de elaborados o redes, astilleros, auxiliares del naval, el puerto, centros de investigación o la propia flota.

El Congreso de FAO de rango global, "no está suficientemente aprovechado"

“Es cuestión de creatividad, de apertura de miras, para hacer una feria más diferenciada e interesante”, exponen las mismas fuentes. Todas coinciden en que la competencia con la Seafood “no es posible”, ni por dimensión –en esta última edición superó los 51.000 metros cuadrados netos, frente a los 37.000 que tiene el Ifevi– ni por su carácter de “convención mundial”. “Es bueno que un evento así esté en Europa, es un gran escaparate”. De modo que Conxemar también ofrece esa contraparte, la de una industria de menor dimensión pero vinculada a capital familiar que fue pionera en pesca de gran altura y, en efecto, de congelación de capturas a bordo. Capaz, además, de haber enfrentado retos como la extensión de las 200 millas o la eclosión de la subsidiada industria asiática.

“No hay una implicación verdadera entre la feria y la ciudad”, valoran, “en tanto no se nota en la restauración que estamos ante un evento de alimentación”. De ahí la idea de utilizar los restaurantes del entorno como escaparate para nuevos productos con eventos “que permitan también conocer Vigo de manera mucho más atractiva”. La inflación del precio de los hoteles, por último, sigue siendo una tarea pendiente.

