La mitad de los centros de Vigo buscan director el próximo curso por la falta de renovación del cargo

Los roces con las familias, profesorado o la propia Administración, los horarios, la falta de incentivos y sobre todo la excesiva carga burocrática. Este cóctel de trabas está detrás del desinterés, no generalizado pero sí elevado, de los profesores para presentarse al cargo de director de colegio o instituto. La Consellería de Educación abrió la semana pasada el proceso de selección de directores y directoras de cara al próximo curso 2023/2024, tal y como se recoge en el DOG, convocando un total de 29 vacantes en centros públicos de Vigo. Esto es, la mitad de los colegios e institutos de la ciudad verán cambiada su dirección bien por motivos de jubilación o bien por agotar el plazo de 12 años de estadía en el puesto y decidir el docente no renovar el cargo.

Tiempo en el cargo

Y es que al cumplirse este tiempo, el director debe presentar un proyecto de trabajo para los próximos años si quiere continuar en el cargo tanto en el centro actual como optar a dicha vacante en cualquier otro recinto educativo público. “El de director es un puesto con poco apoyo, mucho compromiso personal y donde las horas se multiplican. Exige de mucho esfuerzo porque la carga administrativa es muy elevada: vigilar el centro, labores de mantenimiento, diálogo no siempre fácil con las administraciones… Tareas que escapan de ámbito puramente lectivo, del proyecto pedagógico del centro”, explica Juan Carlos Abalde, quien además de ser durante 9 años director del CEIP Chans de Bembrive, preside la Asociación de Directores de Centros Públicos de Vigo.

Exceso de competencias

Este exceso de competencias se ha visto recrudecida más que en cantidad, en el fondo de los asuntos, en los últimos cursos y en gran parte a consecuencia de la pandemia. “Nos últimos anos a problemática coas familias e alumnos mudou moito, agora temos que atender a moitas cuestión a nivel piscolóxico, abrir protocolos de prevención de suicidio… mentres os recursos seguen a ser os mesmos. Xorden cada ano moitos proxectos didácticos e educativos para o alumnado pero con estos mesmos recursos e ti como director tes que convencer os profesores para que asuman este novo labor”, explica Euloxio Santos, el director durante ocho años del IES Politécnico de Vigo.

Desgaste

Marco Veiga, actual director del IES Castelao, será uno de estos docentes que dejará el cargo a final de curso, tal y como explicaba a este periódico. “No me arrepiento para nada, es más, estoy muy contento de haber sido director. Simplemente, es un puesto que genera desgaste: empiezas con muchas fuerzas, pero poco a poco te vas a encontrando con muchos obstáculos entre la administración, el alumnado, el profesorado y las familias y eso te afecta, tienes que valorar si te compensa o no. A veces hay que descansar y además me motiva mucho volver a dar más horas de clase”, dice Veiga, que es profesor de matemáticas.

Designaciones por Educación

Esta escasa motivación propicia que en más de un caso en Vigo, varias plazas de director tuvieron que ser designadas por la propia Inspección Educativa, bien entre el profesorado del mismo centro o bien alguien externo, con el consiguiente contratiempo del desconocimiento de la dinámica de dicho centro escolar. “Debería de ser unha responsabilidade por parte dos docentes do centro. Tras tantos anos como profesor son un firme defensor da educación pública e non podo comprender que non se presenten candidaturas nos claustros de cada colexio ou instituto”, incide Santos. Y es que en estos casos, en los que nadie da un paso al frente, es la Inspección de Educación quien designa al responsable tras hablar con el director saliente y con el claustro. Se intenta que alguien se presente voluntario e incluso se abre la posibilidad a que ocupe el puesto un profesor de otro centro que haya planteado un proyecto y pueda ocupar el cargo mediante una comisión de servicios.

Esta situación se dio hace dos años en el IES Álvaro Cunqueiro, uno los centros con plaza vacante de director para el curso 2023/2024. Concretamente, ningún candidato se presentó al cargo, por lo que desde Inspección Educativa se nombró entre los docentes con plaza definitiva en dicho instituto al equipo directivo al completo. En este caso, el director o directora no tiene que presentar ni el proyecto educativo ni tampoco posee el curso de formación de dirección.

Remuneración extra

Como pro, son liberados de horas de clase o docencia en las aulas, si bien terminan pasando el mismo número de horas en le centro realizando otras labores. A mayores, cada cargo en el equipo directivo está remunerado con un incremento salarial. Así y en el caso concreto de Galicia, el director de un instituto puede sumar entre 737 y 520 euros extra a su sueldo habitual como docente de Secundaria, mientras que el de un centro de educación Infantil o Primaria, por su parte, percibirá una retribución de entre 300 y 604 euros.