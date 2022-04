Los directores, a ciegas para Bachillerato: “No sabemos ni horas ni materias; nada”

“Los plazos se cumplirán, seguro, iniciaremos el próximo curso con los decretos y currículos aprobados pero hay que pensar en todo el trabajo que los equipo directivos van a tener detrás. Esperan unos meses muy duros, donde se va a juntar la reserva de plaza, con la matrícula y la evaluación. Es un machaque para el profesorado”. El docente Pablo Martínez suscribe estas palabras no solo desde su faceta de director del IES República Oriental de Uruguay (R.O.U.) sino también como integrante de uno de los 27 grupos de trabajo de la Xunta que, desde hace meses, preparan la parte autonómica del nuevo Bachillerato.

Tras la publicación ayer en el BOE de los contenidos mínimos de esta enseñanza que le correspondía al Ministerio de Educación, ahora serán los profesionales gallegos los que ajusten los borradores de cada materia a estas directrices. Pero no es cuestión de días. Ni tampoco de semanas. “Trabajando a contrarreloj es normal que salgan fallos; sin un tiempo razonable no habrá lugar a réplicas ni revisiones. Y estamos hablando de una Ley Educativa que debe perdurar, no merece parches”, amplía Martínez.

Esta situación temporal no solo deja contra las cuerdas a los grupos que trabajan en la elaboración de la parte autonómica en los currículos e itinerarios de Bachillerato –prácticamente el 50% del total de los contenidos –, sino también a los equipos directivos de los institutos vigueses. “Me viene un alumno nuevo para 1º de Bachillerato y pregunta por las opciones que tiene y no puedo responderle. No sabemos cómo montar los itinerarios”, valora el director del R.O.U., en Teis.

Misma impresión mantiene Marco Veiga, su homólogo en el IES Castelao, en O Calvario. “Nuestra sensación es de incertidumbre; no sabemos nada, ni horarios, ni cómo ponderar cada materia... No se puede sacar una ley así, sin tiempo”, argumenta el director, quien también aprecia una visión escéptica en el alumnado. “Están también perdidos, claro. Porque ellos escogerán las materias en función de lo que quieren estudiar en un futuro, pero sin saber de las materias que disponen es complicado”, valora Veiga.

En este punto, hay que precisar que la implantación de este nuevo Bachillerato afectará a 1º para el próximo curso 22/23 y se implantará en 2º en el ejercicio 23/24. “El curso que entra nos vamos a encontrar dos leyes educativas para la mitad de los cursos y con currículos diferentes según el curso. A día de hoy, nos preguntan los alumnos sobre qué matricularse y no sabemos qué decirles”, explica el director del IES de Beade, en referencia también a la situación de la ESO, etapa educativa en la que la LOMLOE se aplicará el próximo curso en los impares.

Desde el IES Politécnico de Vigo, su director Euloxio Santos, también aprecia una planificación a ciegas de la matrícula para los alumnos que ahora terminan 4º de la ESO y se decantan por Bachillerato. “Mientras que la Xunta no apruebe sus currículos poco podemos avanzar. No disponemos de la parte académica de cada materia, ni su carga horaria, ni nada. Y el plazo de matrícula está ahí. Para nosotros y para el alumnado nos urge conocer los itinerario de cada modalidad de cada Bachillerato para que elijan en función de lo que quieren estudiar. Organizarse así es imposible”, apremia Santos.

Esta filosofía concuerda con la transmitida por la dirección de IES Santa Irene. “Solo nos queda esperar a la Xunta ahora, no podemos hacer nada. La situación genera mucha inquietud, porque no es lo ideal para nosotros ni para el alumnado. Sabemos que lo más grueso del Bachillerato seguirá más o menos igual pero ahora cada modalidad tendrá sus cambios. Nosotros, como equipo directivo, tendremos que apurar con las matrículas cuando se abra el plazo para hacer los grupos, horarios del profesorado, si alguna se cae por no tener suficiente demanda...”, explica el jefe de estudios del Santa Irene.

Esta falta de organización es lo que más achaca Eva López, directora del IES Valadares, de la implantación del nuevo o reformado Bachillerato. “Estamos ya programando material y la parte educativa porque no podemos esperar a septiembre, pero necesitamos saber las horas de cada materia. Las asignaturas yo pienso que no van a variar mucho con respecto a los borradores, más o menos sabemos las que son, pero nos falla el tema del horario ”, desgrana López.

Junto a los equipos directivos de cada centro que definen la planificación educativa del curso, los departamentos de orientación son los que, a estas alturas de año, tienen una mayor carga de trabajo a la hora de enfocar al estudiante hacia su futuro. Pero esta función está ahora parada. “Ya tendrían que empezar con las reuniones con 4º de la ESO pero todavía no pueden hacer nada. Habitualmente, en la comisión de coordinación pedagógica en marzo se definían las enseñanzas de cada itinerario, ahora dudo de que llegue a mayo”, lamenta el director del instituto público de Torrecedeira.

Para tratar de contrarrestar la demora del Ministerio –aún salió publicado el Real Decreto ayer en el BOE–, algunos centros optarán por medidas alternativas para avanzar en la implantación de este nuevo Bachillerato. “Pensamos en pasar a los alumnos un tipo de prematrícula de cara al año que viene para tener ya un indicativo de sus preferencias”, esgrime Nuria Veiga, directora del instituto Santa Irene. En el caso del IES R.O.U., convocarán a padres, alumnos y profesores a varias reuniones los días 19, 20 y 21 de abril “para explicar lo sucedido con esta nueva Ley y tranquilizar a la comunidad educativa”, indica Martínez.

Además de en las formas y falta de organización, las nuevas condiciones de promoción también generan debate, e incluso disconformidad, en los centros ya que la nueva Ley descarga este peso en los profesores. “Determina que se pueda pasar con suspensos y que será el equipo docente quien lo determine en función de qué –se pregunta–; no se dan más detalles. No se concreta, pienso que las órdenes tenían que ser mucho más claras para la toma de esta decisión”, admite el director del IES de Beade.

Afecta solo al 1º curso

Los IES San Tomé e IES Beade estrenan la modalidad “general”

Los alumnos que cursen el próximo año 1º de Bachillerato podrán escoger entre cinco modalidades: Ciencia y tecnología, Humanidades y ciencias sociales, Arte –que se divide en Artes plásticas y Música y artes escénicas– y General, una rama de nueva implantación. En el caso de Vigo, serán los IES San Tomé y el IES Beade los designados para ofertar esta nueva modalidad. “La verdad es que está teniendo buena acogida, nos vienen preguntando por él tanto alumnos del centro como de fuera”, explica María Sío, directora del instituto de Plaza América. Al igual que en el resto de ramas, se ofertan un total de 33 plazas. “Creemos que puede tener muy buena acogida, principalmente para aquellos jóvenes sin mucha vocación, que elegían un Bachillerato por elegir y luego no les convencía. Es mucho menos exigente y más de mínimos”, aclara Sío. A mayores de las asignaturas optativas de cada modalidad, los estudiantes tendrán otras materias fijas y comunes para los cinco: Educación Física, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura I, Lingua Galega e Literatura I e Inglés. En 2º de Bachillerato –que no entra en vigor el próximo curso– se cambian las dos primeras por Historia de España e Historia de la Filosofía.

Promoción