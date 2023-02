El azar quiso que hace dos o tres días me encontrara con Federico de Santos, “Frichi”, el que fue tantos años ginecólogo en la pública y privada en Vigo, y a fe que lo noté abatido. Cómo no si precisamente el 14 de febrero, Día de los Enamorados, la enfermedad se llevó a su mujer de toda la vida, Emilia Bouzón González, viguesa del Calvario. Pasa estos días Frichi el amargo sabor de la ausencia de quien lo fue todo en su vida, esa “Mili” que ingresó en El Corte Inglés tras un paso por Alvarez el mismo día de su inauguración en 1975, con Tamargo de director al que pronto sucedió Lozano y otros como Jiménez Torre, Vaca... Ella fue medrando y se prejubiló en 2007 con su sonrisa de siempre tras haber enseñado a no pocos el oficio y como jefa de la sección de Firmas, un de las primeras mujeres con cargo en el centro de Vigo. Su marido, Federico José Diego Eloy de Santos, hoy afligido pero latente el buen humor que siempre le anima, es un vigués formado como ginecólogo en La Paz de Madrid que volvió a Vigo en 1975 para entrar en el equipo ginecológico del “Pirulí”, el Almirante Vierna entonces, y montar consulta privada en Lepanto, donde la tuvo su padre, Francisco de Santos Pujol, también ginecólogo (y jefe de Correos) en aquellos tiempos con colegas como Olivié, González Alegre, Alonso Romero.. . “Frichi” , cuyo abuelo Diego fue médico de la Casa Real, es de los de La Octava del Santa Irene, 8ª promoción de Ramón Castro, Delfina Cendón, Juan Murillo, Carlos Mínguez, Teresa Mastache, Fernando Pérez, Elena Cáccamo., Tete Abeleira.. aquellos chavales que disfrutaban con las clases al aire libre de Carmen Ambroj, o con los despistes del buenazo de Mercado (Matemáticas), o con el ejemplo del carismático Curiel (Francés). En fin, memoria de Vigo. Y ahora “Frichi”, con sus hijos Francisco y Alejandro, pasa su infortunio.

El Laxeiro de Alonso Montero Nuestro admirado profesor, que dejó su impronta en generaciones de alumnos, ese escritor que nos dio luz con sus libros, ese que paladeamos como orador... Sí, Xesús Alonso Montero, va a ser el próximo Premio Laxeiro como reconocimiento a su labor en la lingüística, la literatura, el mundo editorial, la docencia y su compromiso con la cultura gallega en general. Lo aviso porque y se acerca el día, el próximo viernes (12.30 h.) , en el que se le hará entrega de la distinción en el MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, en una de las salas de la exposición que, con el título Laxeiro e a arte da súa época, se inaugurará el día anterior. Abel Caballero, presidente de la Fundación Laxeiro será el encargado de hacerlo.