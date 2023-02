Más de 1.800 familias ahorran unos 3.000 euros al año con la gratuidad en las guarderías privadas

De media, la matrícula en una escuela infantil privada y las cuotas mensuales por la atención educativa durante 11 meses cuestan una media de 3.300 euros al año por niño en jornada completa o unos 2.800 en media jornada –hasta cuatro horas–. Eso es lo que este año se han podido ahorrar más de 1.800 familias viguesas, según los datos de la Consellería de Política Social. Por lo menos, cinco millones y medio en total.

Este es el primer año académico en el que la gratuidad de una plaza en la guardería –no así otros gastos como el comedor– se extienden a todos los niños matriculados en el primer ciclo de infantil, ya sea en centros públicos como privados o de iniciativa social. Debido a esta medida, la demanda se ha disparado.

Según los datos del departamento que dirige Fabiola García, son 1.800 las plazas en escuelas infantiles privadas y de iniciativa social de la ciudad acogidas a esta medida. Son unas 700 menos que las 2.427 autorizadas en el municipio –1.934 privadas y 493 de iniciativa social–, según informan desde la Asociación Gallega de Escuelas Infantiles (Agadei).

Desde la consellería explican que estas 1.800 plazas para niños de entre 0 y 3 años no se corresponden con 1.800 familias, sino que cada uno de estos puestos podrían ser empleados por un niño en turno de mañana y otro, de tarde. La realidad es que de tarde hay muchos menos inscritos.

La Xunta ya ha adelantado a las escuelas infantiles privadas el pago por todo el curso de los alumnos del turno de mañana –en dos cuotas–. Sin embargo, las guarderías deberán esperar hasta agosto para percibir los abonos por los del turno tarde –el próximo curso se hará de forma diferente para evitar esto–. También deberán ajustar los abonos por las inscripciones que se han seguido realizando con el curso ya empezado, ya que se trata de un nivel con matrícula continua. Así es que hasta finales de verano no se conocerá el número concreto de familias finalmente beneficiadas por esta medida.

Política Social subraya que destina 10 millones de euros al mantenimiento y gratuidad de las escuelas de 0 a 3 años en centros de distinta titularidad en Vigo.

La introducción de esta gratuidad también conlleva unas obligaciones para las familias que antes no había en las privadas y sí en las públicas autonómicas, como no faltar más de quince días sin justificación. En este sentido, Política Social informa que no ha tenido que retirar ninguna ayuda.

Estas escuelas aportan el 52% de las plazas gratis en la ciudad

Las 1.800 plazas gratuitas que las escuelas infantiles privadas y de iniciativa social aportan en la ciudad de Vigo son más que las que disponen los centros públicos de la Xunta y el Concello juntos. Según los datos de la Consellería de Política Social, son el 52% de las 3.400 totales. El departamento autonómico calcula que con ellas se cubre la atención a alrededor del 60% de la población de 0 a 3 años de Vigo. Según los datos del Instituto Galego de Estadística, el año pasado, había 7.185 niños registrados con esta edad en el municipio. Pero incluye a menores de 3 meses, que no podrían acceder a las guarderías, y niños de 3 años que ya van al colegio. Además, hay que tener en cuenta que hay plazas que pueden ser utilizadas por dos niños –uno en el turno de mañana y otro en el de tarde–. Así que el ratio de atención es difícil de calcular. Con respecto al porcentaje que se queda sin cubrir y que la propia consellería estima en torno al 40% en todas las ciudades defiende que es una etapa educativa voluntaria y que en el último lustro la natalidad bajó un 25%.