Escuelas infantiles privadas ya tienen lista de espera para el próximo curso por su gratuidad

Como si del acceso a la primera fila del concierto del artista de moda se tratara, a las cinco de la madrugada del segundo lunes de enero, padres interesados en hacerse con una de las plazas para el próximo curso hacían cola a las puertas de la escuela infantil O Castro. Poco después de abrir, a las 7.30 horas, tenían cubiertas todas las que ofertaban en el turno de mañana. No es el único centro privado de la ciudad que ya tiene lista de espera para el próximo curso. Tras un pequeño sondeo, desde la Asociación Galega de Escolas Infantís (Agadei) explican que al menos cuatro ya han llenado uno o varios de sus tres grupos de edad. Sobre todo, las clases de bebés –de 0 a 1 año–.

¿Qué ha cambiado para que las escuelas infantiles llenen sus plazas ocho meses antes de que empiece el curso, si años atrás ni tenían abierto el plazo de solicitud a estas alturas? La gratuidad de matrícula y cuotas de la atención educativa –que no comedor u otros servicios– implantada por la Xunta para todos los inscritos del primer ciclo de infantil. La medida, que se estrenó en 2020 para segundos hijos y sucesivos y se extendió en 2022 a todos, ha llenado las aulas de los centros privados, especialmente, las de bebés.

De hecho, en este año académico se agotaron las de este primer nivel –0 y 1 año– en la ciudad y muchas familias se están encontrando con que no quedan cuando las necesitan. Sobre todo, las de los nacidos en la segunda mitad del año. Han tenido que recurrir a otras medidas. “Algunos nos preguntan si conocemos personal para cuidar a los niños en casa”, cuenta el director de A Lúa y vicepresidente de Agadei, Fernando Rolland. Otros les han contado que se han tenido que ir a vivir a casa de los abuelos o viceversa.

Los progenitores no quieren encontrarse con este problema el próximo curso y han empezado a interesarse por la matrícula hace meses. En O Castro ya iniciaron las visitas a sus instalaciones en noviembre. Y no para casos puntuales: “En grupos de cuatro familias un día a la semana”. En A Lúa también han decidido adelantar un mes, a febrero, la apertura del plazo de matrícula ante la insistencia de los progenitores.

Reservas de familias que esperan la llegada de sus hijos

Las aulas de bebés son las que primero se agotan, entre otras cosas, porque tienen un máximo de 8 plazas –son 12 en las de 1 a 2 años y 20 en las de 2 a 3–. El vicepresidente de Agadei destaca que este problema no se da en toda Galicia. “En Vigo y A Coruña es donde hay más demanda de 0 a 1 año”, subraya y considera que se debe a que son núcleos que atraen más trabajadores de otras zonas que luego carecen de una red familiar de apoyo que les ayude a no recurrir a una guardería ese primer año.

“En Vigo y A Coruña es donde hay más demanda de 0 a 1 años” Fernando Rolland - Vicepresidente de Agadei

Lo curioso es que las aulas de 0 a 1 años las llenarán el próximo curso niños que han nacido a partir de enero de este año. Así que muchas de estas solicitudes son para bebés que aún no nacieron. “La mayoría no aceptamos matrículas de niños no nacidos; sí, una reserva”, aclara Rolland que explica que, sobre todo, suelen tener esta deferencia con los que ya tienen hermanos en la guardería.

Si son muy pequeños para empezar el curso en septiembre, en algunas guarderías privadas es posible reservar la plaza. Rolland explica que, siempre que lo tengan reflejado en su reglamento de régimen interno, podrán cobrar a las familias una cuota mensual por ello. No hay un máximo de meses establecido, pero explica que “por sentido común no vas a mantener una plaza bloqueada hasta febrero teniendo lista de espera”.

Inscripción en las públicas

La Xunta y el Concello suelen abrir los plazos de solicitud de inscripción en las escuelas infantiles públicas en el mes de marzo, pero aún pasarán un par de meses más hasta conocer la resolución. En el grupo de 0 a 1 año solo se puede pedir plaza para niños ya nacidos. Para los que lo hacen a partir de entonces se abre luego un plazo extraordinario que dura todo el año. Sin embargo, dependerá de que sobren sitios. Tradicionalmente, en los centros públicos se solían llenar las aulas de mañana, pero no las de tarde.

“Tienes un problema si el niño no nace a principios de año”, admite el vicepresidente de Agadei. Entiende que la solución a este problema pasa por ampliar los permisos de maternidad y paternidad hasta que las aulas de 0 a 1 años desaparezcan de las escuelas infantiles por falta de demanda.

La Xunta presentó la gratuidad de las escuelas infantiles como una medida de continuidad. Ya está casi atada con el sector para el próximo curso. En el actual, los centros recibieron el pago de las matrículas y las cuotas mensuales de los alumnos de mañana en dos plazos. El último, a finales de enero. No percibirán el pago por los de tarde hasta agosto, algo que cambiará para el próximo año académico para que no tengan que esperar tanto.