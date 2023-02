La falta de plazas en geriátricos vigueses aumenta la presión sobre los centros de día

Vigo carece ahora mismo de plazas en residencias para mayores. Ni siquiera privadas. Los geriátricos están completamente colapsados y ninguno acepta actualmente el ingreso de ancianos con el máximo grado de dependencia. Las familias están desesperadas, porque en muchos casos no pueden cuidar de los mayores que están, por ejemplo, con demencia avanzada y necesitan que sea ingresado en un geriátrico para que tenga atención las 24 horas. Ahora eso no es posible porque no hay vacantes disponibles. La única opción que queda, por tanto, es o bien contratar cuidadores a domicilio o que los ancianos estén en los centros de día, que como su nombre indica ofrece atención y todo tipo de terapias físicas y cognitivas para la tercera edad en horario diurno pero no nocturno, y que por tanto en muchos casos no es suficiente.

