Los centros de día, testigos del imparable deterioro de los mayores tras la pandemia

La pandemia ha afectado a prácticamente todas las capas de la sociedad. Pero las personas mayores son sin duda las que salen peor paradas de esta crisis sanitaria. Todavía continúan falleciendo ancianos con patologías previas infectados por coronavirus. Pero además de este drama existe otro, que suele permanecer en un segundo plano y que en los últimos tiempos se está haciendo cada vez más evidente: el enorme deterioro cognitivo que la pandemia ha causado en los mayores, especialmente derivado del tiempo que han tenido que estar encerrados en casa, y el trastorno que el cambio en sus rutinas les ha provocado.

Esto ha provocado que en los últimos meses las solicitudes de información para pedir una plaza en los centros de día se haya disparado, porque las familias de los ancianos han sido testigos directos del gran deterioro que han sufrido y deciden buscar ayuda.

Teniendo en cuenta que los centros de día públicos tienen en su mayoría lista de espera (cuando queda libre una plaza en el de Afaga en Beiramar se cubre inmediatamente), se está acudiendo a los centros de día privados, cuya oferta en Vigo es enorme. “Están llegando personas en un estado muy deteriorado agravado entre otras cosas por la pandemia y por estar demasiado tiempo sin moverse. Desde que abrí en 2019, es el momento en el que tengo una mayor ocupación, porque la gente necesita venir para hacer terapias y frenar el empeoramiento cognitivo”, asegura José Antonio González, responsable del centro de día Bo-Lar, ubicado en Torrecedeira.

En su caso está notando un importante incremento de familias que acuden a solicitar información para incorporar a alguno de sus mayores, tanto por el deterioro cognitivo que sufren como procedentes de residencias, de donde los retiran ya sea por temor por todo lo que ha sucedido en los geriátricos durante la pandemia, o por no poder asumir su coste. Estas dos casuísticas son las más habituales de las solicitudes de plaza en los centros de día, que ofrecen un servicio integral de atención a personas mayores mañana y tarde.

Durante los momentos más complicados de la sexta ola, con un nivel de contagios nunca vistos en la pandemia, hubo una caída en picado de la demanda por el temor de las familias a que sus mayores pudiesen exponerse a una potencial infección. Pero ahora, con el virus en fase de ralentización, la solicitud de plazas ha vuelto a reactivarse. “Hemos recuperado el movimiento de personas solicitando información. Y el deterioro que estamos notando es enorme, con un gran bajón cognitivo y una alarmante pérdida de movilidad”, asegura Isabel Cousiño, directora del centro de día Atlántida.

Hay que recordar que antes de acceder a una plaza en estas instalaciones se hace tanto a la familia como a la persona que ingresará un cuestionario para determinar la idoneidad. Entre esas cuestiones hay una que ya se ha convertido prácticamente en obligatoria, y es si el mayor se ha puesto la vacuna contra el COVID. En algunos centros de día, si no se ha puesto la inyección contra el coronavirus, no se autoriza la admisión de la persona para evitar “poner en riesgo” al resto de usuarios. No obstante, el porcentaje de mayores sin vacunar en centros de día es ínfimo, y prácticamente todos tienen puestas las tres dosis.

Repunte de positivos en las residencias del área de Vigo

Como cada miércoles, la Consellería de Sanidade actualizó ayer la situación epidemiológica en las residencias para la tercera edad y discapacidad. Y en el área de Vigo en una semana se ha registrado un repunte de 32 casos. Según los últimos datos, hay 75 usuarios de geriátricos y residencias para personas con discapacidad que son positivos por COVID, casi el doble que hace solo una semana. Hay que señalar que desde hace unos meses la Xunta no informa sobre cuáles son los centros que tienen positivos entre sus residentes.

Lo que sí se sabe no obstante es que el área de Vigo no es la más afectada en este ámbito. Y es que Lugo y Ourense superan ampliamente a Vigo como las zonas con más contagios en geriátricos y centros para discapacitados. La incidencia del COVID se ha reducido considerablemente en estas instalaciones respecto a las primeras olas de la pandemia ya que los usuarios tienen la pauta completa de la vacunación, al igual que la gran mayoría de los trabajadores.