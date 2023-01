“Me arrepiento de lo que hice, mis vecinos me protegieron y yo les robé”

Vecinos de Espiñeiro, en Teis, estallaban en los pasillos de los juzgados de Vigo al ver salir tranquilamente en libertad a un ladrón del lugar que, desde hace años, tiene atemorizado al barrio. Carlos Manuel A.M., de 49 años, conocido como 'Cocó', se sentaba en esta ocasión en el banquillo acusado de entrar a robar hace ya casi un año en la casa de un vecino. Un acuerdo de conformidad redujo de tres a dos años la condena de prisión así que, dado que sus antecedentes penales no son computables a efectos de reincidencia, se libraría de ir a la cárcel. Los vecinos se han unido contra su comportamiento delictivo, valorando incluso poner en marcha patrullas ciudadanas por el incremento de robos o hurtos. Dos días después de esta vista, ha sido el propio “Cocó” el que ha querido relatar su versión de los hechos, partiendo del “arrepentimiento” y desde una motivación que lo tiene consumido: “si no fuera la droga, todo esto no habría pasado”.

–¿Cómo empezó y qué motivó esta oleada de robos en el barrio?

–Mientras estuve aquí en Vigo, en Espiñeiro, siempre fue un chico normal. Iba sacando el curso poco a poco, nunca repetí curso, pero me fui a Santiago a estudiar y ahí se acabó todo. Me enganché a la droga; y sé que no es justificación, pero tuve una dependencia tan grande de ella que empecé a robar para conseguir dinero. Pequeños atracos, robos, alguna pelea... Estuve en total cerca de 15 años en prisión. Fui pagando por todos mis errores, pero el mayor fue hacerle eso a mis vecinos. Ellos me llegaron a defender en muchas ocasiones, hasta me protegían cuando me metía en algún lío. Me ayudaron y yo les robé, me arrepiento, claro.

–Algunos de ellos denunciaron que el mismo día del juicio les pinchó las ruedas del coche y otros incluso que sufrieron nuevos robos...

– Yo no he sido, y lo digo, mienten si piensan que he sido yo. Entiendo su postura y que a partir de ahora siempre que pase algo así en el barrio van a decir “sería el Cocó” pero en este caso es mentira.

"No quiero tener que volver a usar la droga o la delincuencia como una excusa. La cocaína me arruinó y tengo que intentar salir de ella"

–¿Tiene más procedimientos abiertos en los juzgados?

–Sobre ocho o diez, todos por hurto o robos. Dicen que la cárcel está para reinsertarse pero todo lo contrario, conoces a la peor gente y sales mucho peor. Mi mayor error fue la droga, con 16 o 18 años me enganché y es lo peor que podría pasarle a alguien, tener un hijo o un familiar drogadicto. No me gustó tener que hacer lo que hice, y no me gustaría que me volviese a pasar, pero en esos momentos, con el mono, no podía hacer otra cosa. Hubo un par de años que estuve bien, trabajé en Vulcano, tuve una pareja... Pero un día empecé con una rayita, otro día otra, y acabé enganchado de nuevo. No sé si esto puede tener una cura.

–¿Entiende la reacción de sus vecinos? Han reclamado mayor vigilancia policial y hasta pensaron en organizar patrullas ciudadanas.

–La entiendo pero no me la esperaba. Entiendo que los vecinos estén en contra mía o incluso que al final me manden preso por alarma social pero aún así me sorprendió. Sobre todo que me achaquen los últimos robos, para qué iba a hacerlo, no gano nada. Yo reconozco que metí la pata, que cometí muchas tonterías y quiero con esto mostrar mi arrepentimiento. Sé que no es justificación pero este enganche es superior a mí. Me arrepiento y pido perdón. Es lo que me ha tocado vivir, nunca pensé, ni sabía que podría llegar a este punto.

–¿Cómo se plantea ahora el futuro? ¿Qué tiene en mente para los próximos años?

–No volver preso. No quiero volver a la cárcel, voy para los 50 años y si tengo que pagar por lo que hice pagaré pero que no sea por nuevos errores. Lo primero será renovar el DNI para poder acceder a abrirme una cuenta bancaria y poder solicitar ayudas, para yo pagar la Responsabilidad civil, que son 80 euros al mes y reinsertarme yo, ir a un centro o lo que sea mejor. No quiero tener que volver a usar la droga o la delincuencia como una excusa. La cocaína me arruinó y tengo que intentar salir de ella.