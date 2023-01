La Policía realiza batidas en Teis tras el clamor vecinal por los robos en viviendas

Agentes uniformados en coches oficiales realizaron batidas a lo largo de la jornada de ayer en Teis, como pudo comprobar este periódico. Además, un responsable del grupo policial de Participación Ciudadana se puso en contacto con la asociación de vecinos de esta parroquia viguesa para conocer de primera mano los últimos problemas en el barrio y comunicarles, según confirmaron fuentes de la comisaría viguesa y del propio colectivo vecinal, que aumentarían la presencia policial en la zona. No fue este el único motivo que llevó a los agentes en las últimas horas a Espiñeiro, ya que también están investigando el robo ocurrido horas antes del juicio contra “Cocó”, que, unido al ataque a los vehículos, hacen sospechar a los afectados que los hechos habrían sido cometidos por este mismo ladrón. “Demasiada casualidad”, afirmaban al respecto.

La problemática en torno a este delincuente no es nueva y, de hecho, el pasado verano ya fue el tema central que protagonizó una reunión entre la Policía Nacional y los vecinos a raíz de la cual ya hubo batidas por el barrio sin que, denuncian los vecinos, se haya solucionado la situación. “No hay casa en la que no entre, todo sigue igual o peor, estamos atemorizados, nos sentimos amenazados”, clamaban, haciendo énfasis en que este problema de inseguridad se sufre en un barrio en el que residen personas de avanzada edad y niños.

Según otras fuentes consultadas, este ladrón acumula en torno a una treintena de antecedentes policiales. La indignación de los vecinos subió varios grados esta semana a raíz de que, tras el juicio contra él que estaba señalado para esta semana en el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo, este individuo siga en libertad tras reducírsele la condena en virtud del acuerdo de conformidad alcanzado entre el Ministerio Fiscal y la defensa. El caso se zanjó en una breve vista.

Una pena de cárcel suspendida durante cuatro años condicionada a que no vuelva a delinquir

El caso que sacó a la luz la grave problemática que se sufre en la zona de Espiñeiro de Teis fue un robo que se remonta al 13 de marzo de 2022, cuando “Cocó” entró de madrugada en la vivienda y en el coche de un vecino y le robó herramientas, documentación y el teléfono móvil. La Fiscalía pedía inicialmente tres años y tres meses de cárcel, teniendo en cuenta ya a su favor una circunstancia atenuante de toxicomanía por su dependencia a la cocaína y a los opiáceos. Sin embargo, un acuerdo de conformidad redujo la pena a dos años. A la fecha del escrito realizado por el Ministerio Público contaba con antecedente penales, pero no eran computables a efectos de reincidencia, lo que dejó fuera del caso esta agravante.

Esa condena de dos años no conllevará su ingreso en prisión. Según informaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en virtud del acuerdo alcanzado entre la fiscal y la abogada defensora a C.M.A.M. se le suspendió la ejecución de la pena durante cuatro años, condicionado a que no delinca durante ese período y a que abone al dueño de la casa la indemnización de 935 euros impuesta como responsabilidad civil: 435 euros por los objetos robados que no fueron recuperados y otros 500 en concepto de daño moral ya que el afectado, entre otros perjuicios, tuvo que renovar la documentación robada –entre la misma había tarjetas de crédito y un carné de patrón de yate–, así como reponer las llaves de su vivienda que le sustrajo del vehículo. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones que aceptó en la sala de vistas supondría la revocación del beneficio de la suspensión concedido y, por tanto, que finalmente sí tuviese que cumplir la pena de cárcel.