Correr, montar en bicicleta, viajar y la buena gastronomía son algunas de sus debilidades cuando no ejerce, tres aficiones que también practica cuando vuelve a casa. Y es que Vigo es para Luis García otra debilidad en su vida que retoma en constantes visitas desde Madrid, donde reside. Precisamente esas dos ciudades, capitales en la vida de este periodista, son los ejes 'habitacionales' de su nuevo proyecto. Además de presentar, locutar y enseñar, ahora Luis García-Rey debuta en el arte de escribir (sumando su segundo apellido a la rúbrica), y lo hace con una novela que verá la luz el próximo 11 de enero. "Axel" (Espasa) es el estreno narrativo de este vigués, una ficción literaria que se desarrolla en un mundo de personajes apegados al poder, de trata de blancas, prostitución, narcotráfico, y crimen, en dos tramas enlazadas. Y en el eje de la novela, el policía judicial nacido en Vigo, pero afincado en Madrid, Axel Nash.

En declaraciones a FARO, Luis apela a su origen olívico para invitar a sus paisanos a leer el libro: "Estoy enganchado a Vigo y a los vigueses. Somos gente que nos cuidamos los unos a los otros por encima de cualquier cosa, por eso, si eres vigués no puedes perderte 'Axel', porque Axel somos nosotros".

EXTRACTO DE 'AXEL', EL DEBUT COMO ESCRITOR DE LUÍS GARCÍA

Miércoles, 13 de marzo de 2019. El agente de la policía judicial Axel Nash no es capaz de tomarse la vida con calma y, si no hay casos que resolver, se aburre mortalmente. No en vano dejó su Vigo natal para buscar más acción en Madrid. Una mañana recibe la llamada de su nueva compañera, Loor Galván, a la que apenas conoce, pero con la que, sorprendentemente, conecta: Marcos Goya, presentador radiofónico de un programa nocturno, acaba de aparecer en un hotelucho de citas asesinado a cuchilladas y con restos aparentes de haber sido torturado. Mientras tanto en Vigo, Omar Pombo y su amigo Javier Grande, Jarvis, que, como muchos otros jóvenes de las Rías Baixas, han acabado trapicheando para el narcotráfico, se meten en un lío descomunal: han perdido un cargamento de cocaína y las consecuencias son previsibles. Y no son buenas.