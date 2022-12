‘Top’ en alta velocidad: Vigo tendrá los terceros túneles más largos de España con la Salida Sur

El de Guadarrama, con doble tubo y 30 metros de separación entre ejes, es el túnel ferroviario más largo de España. Son 28,4 kilómetros que permitieron, tras una obra colosal de ingeniería –el macizo es zona de especial protección, lo que requirió de actuaciones especiales con las tuneladoras–, conectar las ciudades de Madrid y Valladolid en 55 minutos. Pero tiene competencia, porque la llegada de la alta velocidad a Asturias ha colocado al túnel de Pajares en segunda posición, con una variante que transcurre por sendas vías subterráneas paralelas de 24,6 kilómetros de longitud. Ahora, si se cumplen íntegramente los compromisos del Gobierno central, el tercer puesto corresponderá a Vigo.

A los más de ocho kilómetros ya operativos del túnel de As Maceiras con Urzáiz –los andenes están a 15 metros bajo el nivel de la calle– se incorporarán otros 10.000 metros de la denominada Salida Sur, de la que este viernes saldrá a licitación el estudio informativo y que entrará en servicio “para el año 2030, o incluso antes”, como anticipó la Secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, en una entrevista con FARO. Atrás quedarán en distancia los túneles de O Irixo o el que enlaza Barcelona con Lleida. La actual estación de Urzáiz será, en definitiva, pasante.

Este proyecto da carpetazo al viejo baipás de As Maceiras, que pretendía dar una salida a la alta velocidad hacia Portugal pero volviendo hacia el norte, con una conexión entre Redondela y Os Valos. Las opciones que están sobre la mesa y que se dirimirán con este estudio –costará 1,12 millones de euros– estriban sobre cómo será el trazado concreto. No está en discusión si será o no soterrado, sino si irá por debajo de los actuales carriles de carretera de la Avenida de Madrid o en paralelo a los mismos. “Mi condición ha sido que el tren no aflore en superficie en el término municipal de Vigo, y así está en esas dos alternativas”, apuntó ayer el alcalde de Vigo, Abel Caballero. “Es la garantía de que la Salida Sur se está haciendo”, abundó.

El regidor llamó la atención también de que la extensión del Eje Atlántico hasta Portugal va más avanzada que la de Portugal, dado que en este caso todavía no se han iniciado los procedimientos del estudio informativo. Caballero volvió a reprobar “las mentiras” exhibidas por la oposición –incluyó a todos los grupos: PP, Marea y BNG–, que negaban la materialización de esta infraestructura. “La Salida Sur está garantizada”.

Una actuación de 16,2 millones de euros Se ejecutará en dos fases hasta el año 2026 y no habrá interrupciones de tráfico. Costará 16,2 millones.

Humanización de la autopista AP-9 El grupo de trabajo para mejorar la integración de esta vía con la ciudad empezará a abordar el proyecto en enero.

La autovía de Vigo a Porriño Requerirá de una inversión de unos 300 millones de euros, con un túnel de más de cuatro kilómetros de longitud.

La elaboración preliminar del estudio de alternativas ha permitido agilizar los siguientes trámites administrativos de este enlace, que se convertirá en una arteria capital para la ciudad y para toda la conectividad de Galicia. Así, el periodo de ejecución para este nuevo proyecto tendrá una duración de 18 meses en lugar de los 24 habituales. Esta reducción podría repetirse en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que es preceptiva.

Los más de 10.000 metros de subterráneo bajo la calle México y la Avenida de Madrid compartirán trazado con los de la nueva autovía A-55 que proyecta el Gobierno para eliminar las curvas de Tameiga hacia O Porriño, deberán salvar también los 471 metros del alto de Puxeiros. En este tramo será crucial la pendiente que tenga el túnel –que no será “plano”– ya que si es superior al 1,5% impediría la circulación de mercancías por él. La línea contaría con una velocidad máxima de 240 km/h que reducirían a ocho minutos el trayecto hasta Porriño, quince menos que ahora. De esta forma, los trenes verán la luz al oeste de la AP-9, continuando su trazado hacia el sur en paralelo a la A-55.

Más proyectos

Caballero se refirió también ayer al desbloqueo de otros tres proyectos pendientes, y vitales para la conectividad olívica. Se refirió a la autovía Vigo-Porriño, y cargó contra el expresidente de la Xunta y actual líder popular, Alberto Núñez Feijóo. “Pidieron a la ministra que no hiciera esta obra, apuntando a una solución rocambolesca. Pero Vigo quiere esta autovía por túnel, que es lo que el Gobierno garantiza. Se va a hacer con un presupuesto de más de 300 millones de euros”, resumió en rueda de prensa. Este tubo de 4,2 kilómetros bajo Puxeiros permitirá que “todos los tramos conflictivos desaparezcan en su totalidad” gracias a que las características técnicas serán “excepcionalmente buenas”. La inversión de 300 millones de euros reducirá las pendientes y ampliará los radios de curvatura de los 130 metros actuales a 600.

Caballero puso en valor también la futura humanización de la AP-9 desde Chapela. Un grupo de trabajo se pondrá en marcha en el mes de enero. La actuación en la Avenida de Madrid, que se desarrollará en dos fases –hasta el año 2026, para compatibilizar las obras con el tráfico rodado–, culminará con una “gran escultura”.