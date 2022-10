Maroto asegura fondos para el gran proyecto de Stellantis: “Garantiza el futuro a 10 años”

La visita ayer a Vigo de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, no tenía nada que ver con la automoción. Sin embargo, la delicada situación de Stellantis Vigo en lo que se refiere a los fondos Next Generation o la tan demandada muy alta tensión para la factoría acabó imponiéndose en el acto de presentación del Perte Naval. Eso sí, al menos esta vez con noticias más positivas. La ministra profundizó en la ya anunciada segunda convocatoria en el marco del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica para el Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), y aseguró durante sus intervenciones que la gran iniciativa por la que pelea la planta de Balaídos, la nueva plataforma industrial, contará con fondos. “Ha sido muy bien acogida por Stellantis”, señaló Maroto ante los medios, “porque esa iniciativa no encajaba en la primera convocatoria por un problema de tiempos en la maduración del proyecto”. Para acelerar el proceso, el Gobierno y la compañía tienen marcado en rojo en el calendario una cumbre para el 21 de noviembre. En ella estarán también las comunidades autónomas en las que se ubican sus tres factorías (Galicia, Aragón y Madrid), por lo que la vallisoletana aprovechó la presencia del vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde, para exigir “que pase de las palabras a los hechos” y que la Administración gallega concrete “cuál es el apoyo” que planea para acompañar a Stellantis.