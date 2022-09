Radiografía de los ataques sexuales: dos de cada diez víctimas tienen menos de 16 años

Estas vistas orales no son nada excepcional. Cada vez son más los casos de ataques sexuales que acaban siendo juzgados en la sala de vistas de la Audiencia o en las de los tres juzgados de lo Penal existentes en la ciudad. Porque estos delitos están al alza. La memoria de la Fiscalía General del Estado recientemente presentada confirma la tendencia. Porque los procedimientos judiciales se dispararon un 41% en un solo año. Se pasó de los algo más de 450 incoados en los juzgados de Vigo y del resto de la provincia de Pontevedra en 2020 a los 648 abiertos en 2021. Los balances de criminalidad del Ministerio del Interior también se refieren a estas conductas delictivas como una de las que aumentaron de forma constante en los últimos años.

¿Cuáles son los delitos más frecuentes? ¿Cuál es el perfil de las víctimas? Un dato preocupante es el relativo a los menores de edad. En el 20% de las causas judiciales abiertas el pasado año las víctimas tenían menos de 16 años. Hubo 129 procedimientos de esta índole. La mayoría fueron casos de abusos o agresiones sexuales. “En la mayoría de estos asuntos nos encontramos con que los agresores son personas del entorno familiar directo del menor o del círculo de amigos o conocidos de sus padres", dicen fuentes judiciales.

Aunque cuantitativamente son menos representativos, también hay casos en los que estos menores son utilizados con fines pornográficos , son víctimas de exhibicionistas o son objeto de acoso sexual a través de medios telemáticos, fundamentalmente las redes sociales o aplicaciones como WhatsApp.

En los casos en los que las víctimas de delitos sexuales tienen ya más de 16 años o son mayores de edad, preocupa el aumento de ataques vinculados al ocio nocturno, fenómeno que detectan tanto los juzgados de Instrucción como los forenses del Imelga. Un claro ejemplo es el de la agresión sexual grupal denunciada esta mes en Vigo, de la que fue víctima una joven de 18 años en un piso de la Travesía. Había conocido a los tres presuntos autores, tres dominicanos de entre 19 y 29 años que ya están en prisión provisional, esa noche en un local de copas de la calle Areal. Hace unos meses, en diciembre, otra joven que también coincidió con sus presuntos agresores en un pub sufrió un ataque similar en una vivienda de la calle Torrecedeira. Los dos imputados por estos hechos también fueron enviados a la cárcel de A Lama.

Y muchas veces los delitos sexuales están directamente vinculados a la violencia de género. Mujeres que son violadas por sus parejas o exparejas. Uno de los casos más graves acabó en 2021 con una condena de 25 años de prisión para un vigués que ató, golpeó y agredió sexualmente a su mujer tras una década de convivencia entre humillaciones y menosprecios.

Noviazgos entre jóvenes adultos y menores: unas relaciones sexuales que también tienen castigo penal

En 2015 una reforma del Código Penal elevó desde los 13 hasta los 16 años la edad mínima de consentimiento sexual. Esto quiere decir que si un adulto mantiene relaciones sexuales con un o una menor que aún no haya cumplido esa edad, las mismas tendrán consideración de delito de abuso o agresión sexual aunque haya consentimiento de por medio. La pena básica prevista oscila entre los dos y los seis años de cárcel, como recoge el artículo 183.1 de dicho texto legal, pero puede llegar hasta los doce años –artículo 183.3– si hay penetración.

No es inhabitual que a los juzgados vigueses lleguen casos de estas características. De hecho, esta misma semana la magistrada de guardia, previa petición del fiscal, decretó el ingreso en prisión preventiva de un joven de 22 años por la presunta autoría de un delito de agresión sexual hacia una adolescente de 13 con la que, al parecer, mantenía relaciones consentidas. El Código Penal solo contempla una excepción a esta regla general. Lo hace en su artículo 183 "quater". Si efectivamente hay ese consentimiento libre por parte del menor de 16 años, no se considerará delito “cuando el autor sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica”. Hace unos meses la Audiencia Provincial de Pontevedra absolvió a un joven vigués de 21 años aplicando esta cláusula de exención de responsabilidad penal porque él y la adolescente de 14 años con la que mantuvo un noviazgo y relaciones sexuales tenían “similar grado de madurez”. Según los psicólogos del Imelga, no era una relación clandestina, ella era incluso más madura que él y tenían similares “formas de entretenimiento o relación social”.