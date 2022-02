La delincuencia se reactiva tras el parón de la pandemia: se disparan las peleas y robos

El COVID-19, y particularmente el confinamiento al que obligó la pandemia, tuvo un impacto directo en las estadísticas de criminalidad de Vigo. La delincuencia se desplomó a niveles que no se habían visto antes. La obligación de quedarse en casa, el cierre generalizado de bares, discotecas y comercios y, en definitiva, las severas restricciones de movilidad para viandantes y automovilistas fueron medidas que lógicamente frenaron a ladrones y a otro tipo de delincuentes. Pero ese fenómeno ya es historia. Porque tras un tranquilo 2020, en 2021 los delitos han vuelto a dispararse volviendo a alcanzar la intensidad previa a la pandemia. De forma general y especialmente en el caso de determinadas infracciones penales. Las agresiones y riñas multitudinarias crecieron un 45% y los asaltos en viviendas lo hicieron casi un 30%. Y siguen al alza los delitos de carácter sexual, que se duplicaron en solo cinco años: ya se denuncian una media de dos cada semana.

“Los delitos clásicos han vuelto”, resumen en un juzgado de Instrucción de Vigo sobre el panorama actual. “Durante la pandemia tuvimos jornadas de guardia en las que no había ni un solo detenido, esto ahora ya no pasa”, cuentan en otro. Y las estadísticas de criminalidad publicadas ayer por el Ministerio del Interior sustentan estas afirmaciones. Si se hace un análisis global, la cifra total de infracciones penales de 2021 en Vigo es la más alta de los últimos cinco años. Hubo 10.545, un 12% más que el ejercicio anterior –el del confinamiento, en que fueron 9.370– y incluso ligeramente por encima de los datos de 2019 –10.332–, cuando todavía no habían irrumpido ni el coronavirus ni sus consecuencias. A la hora de analizar la situación actual hay que tener en cuenta una serie de delitos que no desglosa el ministerio, pero que, incluso durante la pandemia, no han dejado de crecer: las estafas por internet.

En relación con los delitos que sí aparecen concretados, unos de los incrementos más destacados son los relativos a las lesiones: agresiones, peleas, riñas multitudinarias... Hubo un centenar de denuncias. Por ejemplo, las clásicas trifulcas en las zonas de copas. También aumentaron los robos en domicilios, bares y comercios: hubo 435. Y dentro de éstos, crecieron especialmente los asaltos en viviendas, volviéndose también a cifras previas al COVID: fueron 319, casi un 30% más que un año antes. Los hurtos son otra figura delictiva que vuelve a estar al alza y lo que curiosamente descendió fueron los robos con violencia e intimidación, así como, especialmente, los delitos de tráfico de drogas: frente a los 87 casos investigados en el año de la pandemia, en 2021 se bajó a 63.

Al alza

Lo que no deja de crecer –ni siquiera lo hizo en el confinamiento– son los delitos sexuales. Las 115 denuncias del año pasado suponen una media de dos cada semana. Y son el doble de las 58 que hubo hace cinco años. “Sí se nota el aumento; hay muchos casos y en numerosos supuestos las víctimas son niños que sufren abusos por parte de familiares o personas cercanas”, concluyen fuentes judiciales.

El 2022 arranca con dos crímenes tras tres años sin homicidios Vigo estuvo durante tres años sin un solo crimen. El último había sido el registrado en Sárdoma, el del hijo que mató a golpes a su padre octogenario, unos hechos ocurridos en diciembre de 2018, aunque las estadísticas oficiales lo contabilizaron en 2019 porque el cadáver no fue hallado hasta ese mes de enero. Pues bien, esta racha se rompió en este 2022, ya que durante el pasado mes se registraron dos homicidios. El primero se descubrió a principios de año y se trata del crimen del profesor Benito Torreiro Sío en su piso de la calle Areal. Un joven de 21 años permanece en prisión por estos hechos. El otro homicidio tenía lugar días después en una vivienda de la calle Álvaro Cunqueiro: una mujer de 61 años supuestamente apuñaló mortalmente a su marido tras una riña y luego se suicidó.