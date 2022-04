La disgregación del IEO dejará a Vigo sin la gestión de proyectos por 10 millones al año

El Instituto Español de Oceanografía (IEO) funcionaba de forma descentralizada antes de su integración en la estructura del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Las jefaturas de las tres áreas de investigación –Pesquerías, Acuicultura y Medio Marino– eran itinerantes; allí donde se ubicaba el nuevo jefe de departamento se trasladaba oficiosamente una sede. Por este motivo, las competencias en pesquerías se dirigieron en su día desde Vigo, como después se trasladaron a Santander. Lo que ha hecho ahora el Gobierno es anclar estos departamentos en sus actuales ubicaciones, como desveló FARO. Esto es, Cantabria, Murcia y Madrid, respectivamente. Al margen del enorme malestar generado en la industria pesquera, el ecosistema científico y la sociedad civil, cada una de estas áreas tiene una dotación económica en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en el capítulo de Superproyecto Investigación Pesquera. En conjunto, las áreas que han sido apartadas de Vigo superan los 10,2 millones de euros de fondos, como figura en el articulado de la ley.

La de mayor capacidad económica es la de pesquerías, trasladada definitivamente a Santander. Allí ejerce Pablo Abaunza, jefe de este departamento de investigación, de 59 años. Independientemente de quién le suceda en el cargo, y como constataron fuentes del Ministerio de Ciencia e Innovación a este periódico, se buscará a un técnico ubicado en Cantabria para ese relevo. La dirección de La ley de presupuestos para 2021 le confería un importe para “inversiones de carácter inmaterial” de 4,482 millones de euros. Para los tres ejercicios siguientes, la cuantía roza los 13 millones de euros. La cartera que dirige Diana Morant ha obviado no solo ese carácter itinerante que tenían hasta ahora las sedes – la ministra defendió que la adjudicación de Pesquerías a Santander era “de justicia”, si bien no concretó razones–, sino el peso testimonial de la pesca cántabra en el conjunto del Estado. Solo la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) tiene el doble de buques adscritos que el de toda esta comunidad autónoma (135), que en capacidad no alcanza ni el 2% del total nacional.

La siguiente con mayor dotación presupuestaria es el área de acuicultura, con 3,16 millones (y otros 9,5 para los siguientes tres ejercicios). En este caso, la sede quedará asentada definitivamente en Mazarrón (Murcia). Según las mismas fuentes del Ejecutivo, además del hecho de que el jefe de esta disciplina ya trabaja allí, la decisión de Morant de retirar a Vigo cualquier opción a ejercer su gestión para toda España obedece al hecho de que en el Mar Menor se encuentra una de las Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) “más potentes de Europa” a respecto de la cría de atún rojo. No es una especie significativa, al menos de momento, en el ámbito de la acuicultura, como sí lo son los mejillones, el rodaballo o el pulpo. Nueva Pescanova, que adquirió el derecho de patente del desarrollo del IEO de Vigo para la cría en cautividad de esta especie, prevé su comercialización a gran escala a partir del año que viene. El de este cefalópodo fue un hito mundial y un proyecto en el que el Instituto llevaba trabajando más de veinte años.

Pedro Duque: “Es una incongruencia que la sede central esté en Madrid”

A Medio Marino, por último, se le confieren fondos en los PGE por importe de 2,56 millones de euros al año. Según Morant, la intención del Gobierno es la descentralización de todas las áreas, pero no podrá hacerlo con ésta si mantiene sus criterios. El motivo es simple: la jefa de área, María Gómez-Ballesteros, ya trabaja en Madrid. Es la constatación de que Vigo, pese a su hegemónico peso en materia pesquera, acuícola, de investigación e industrial, se ha quedado sin opciones de liderar ninguna de estas áreas. En todo caso, lo que defiende la comunidad científica es el traslado a la ciudad de la sede central de la institución, no la de áreas de investigación. Como había defendido, por cierto, el predecesor de Diana Morant, Pedro Duque. “No se nos escapa que es una incongruencia que la cabeza de un organismo oceanográfico esté en Madrid”, dijo el astronauta.

Pero el Gobierno no ha avanzado nada en esta opción. Los dos últimos institutos de investigación creados al amparo de Ciencia e Innovación ya se asentaron lejos de la capital: el consorcio IFMIF–DONES estará en Granada, mientras que el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético (Ciiae) tendrá sede en Cáceres.