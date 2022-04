El traslado de dos sedes del IEO a Cantabria y Murcia revuelve al sector: “Es una ignominia”

El responsable nacional de pesquerías del Instituto Español de Oceanografía se llama, a día de hoy, Pablo Abaunza Martínez. Trabaja en las instalaciones que tiene la entidad en la capital de Cantabria. Por este motivo, la dirección de esta área de investigación se ejerce ya desde Santander, y no desde ningún otro de los ocho centros que tiene el IEO en toda España. Lo que hizo el Gobierno central este miércoles, como publicó FARO, va un paso más allá. “En la reunión que he mantenido con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, le he anunciado la descentralización del Instituto Español de Oceanografía, cuya sede nacional de pesquerías estará en Santander”, trasladó la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, a través de su cuenta de Twitter. Esto es, independientemente de quién dirija el área de pesquerías del IEO en el futuro –el anterior responsable estaba en Vigo, y por eso la sede fue viguesa durante un periodo–, sus competencias ya no se moverán de Cantabria. Pablo Abaunza cumple 59 años este 2022. El traslado definitivo de este departamento ha revuelto a la industria pesquera, al Puerto, a todo el ecosistema empresarial de la provincia y a los partidos políticos.

Golpe del Gobierno a Galicia: desmembra el IEO y deja a Vigo sin sede “La pesca al servicio de la política”, censura el presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI), Javier Touza. “Lucharemos denodadamente desde el sector pesquero y acuícola gallego para que no se consume esta ignominia y atentado contra la razón”, abunda el máximo responsable de una organización que cuenta con 160 socios; toda la flota cántabra suma, según datos oficiales del Ministerio de Pesca, escasos 132 efectivos. Además del traslado definitivo del área de pesquerías, el Ejecutivo ha hecho lo propio con la de acuicultura, en este caso destino Murcia. La tercera, de Medio Marino y Protección Ambiental, sigue en Madrid. “Galicia, y especialmente Vigo, reúne las mejores condiciones técnicas y científicas para la sede del IEO. Es una decisión injusta que afecta negativamente a toda la comunidad científica y profesional del mar de todo el noroeste español”, lamenta el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, Jesús Vázquez Almuiña. “La pesca al servicio de la política; lucharemos para que no se consume” Javier Touza - Presidente de ARVI "Afecta a toda la comunidad científica del noroeste español” J. Vázquez Almuiña - Presidente del Puerto La ministra de Ciencia aseguró que su decisión obedece a “criterios técnicos y científicos”, aunque no los detalló. “Es de justicia que esté en Cantabria”, remachó. En Vigo tienen como puerto base los dos principales buques oceanográficos del Instituto, Ángeles Alvariño y Ramón Margalef, amén de que en las instalaciones de Cabo Estai trabajan alrededor de un centenar de personas, la mayoría de ellas en investigación. Es el del mayor tamaño de la red del IEO en todo el país, sin contar las sinergias que aportan el Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC de Bouzas, el Oceanográfico de A Coruña y toda la investigación marina que se desarrolla en las universidades y otras instituciones gallegas. En la reunión que he mantenido hoy con el presidente de Cantabria @RevillaMiguelA y el vicepresidente @Pablo_Zuloaga les he anunciado la descentralización del @IEOoceanografia, cuya sede nacional de Pesquerías estará en #Santander. pic.twitter.com/NHMV1z3JJH — Diana Morant (@DianaMorantR) 13 de abril de 2022 Una cesión En la Xunta consideran esta medida de descentralización como de la mayor gravedad. A través de un comunicado, la Consellería do Mar condena que el Gobierno “obvie la capacidad y la gran labor desarrollada por los profesionales del IEO en Galicia”, así como que “avance en el desmantelamiento de un organismo fundamental”. El departamento que comanda Rosa Quintana se ha ofrecido a Madrid y ha planteado “como alternativa su cesión a la comunidad, para velar por su integridad”. “Obvia la capacidad y gran labor desarrollada por el IEO en Galicia” Xunta de Galicia - Consellería do mar “Vigo tiene que tener una de las direcciones a descentralizar” Abel Caballero - Alcalde de Vigo Precisamente a la Xunta es a quien ha dirigido buena parte de sus críticas el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, respecto de esta medida. “Es lamentable que no haya hecho las gestiones que tenía que hacer. Sí lo hicieron desde Murcia, sí lo hicieron desde Cantabria, pero no hizo la Xunta para conseguir que Galicia, y en lo concreto Vigo, sea sede de una de las nuevas descentralizaciones”. Y en esto se centrará el primer edil. “Yo sí que demando con contundencia y con fuerza que Vigo tiene que tener una de las direcciones, haré todo lo que esté en mis manos. Me pondré en contacto con el Ministerio, daré las razones que avalan la calidad de investigación del Instituto Oceanográfico de Vigo y lo que nos avala”. Caballero apunta, asimismo, el “respaldo” del Gobierno de Pedro Sánchez al ecosistema científico e investigador local. “Ya están en marcha 16 millones de euros a la construcción de un nuevo edificio para el Instituto de Investigaciones Mariñas del CSIC (ETEA), además de dedicarle 1,2 millones al IEO de Vigo”. “Da la espalda a la realidad económica y social. Genera una gran frustración” Jorge Cebreiros - Presidente de la CEP Por lo pronto, la entrega de las áreas de pesquerías y acuicultura a Cantabria y Murcia, respectivamente, ha generado un malestar general. “La sensación es de una gran frustración, la decisión parece tener más de estrategia política que de realidad económica y social”, expone el presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Jorge Cebreiros. “Es un golpe más a una ciudad que no es entendible, y que da la espalda a la realidad”. Para el portavoz de los populares en el Concello, Alfonso Marnotes, es “injustificable”. “Otra más. Demuestra que Vigo, al Gobierno central, no le interesa, y que el peso político de Abel Caballero en Madrid es menos que cero; se demostró con la línea de alta tensión y con el Perte del automóvil”, resume. El portavoz de Marea de Vigo en el Concello, Rubén Pérez, reconoce que recibió la información con “sorpresa, entendíamos que había consenso. Preguntaremos a través de Unidas Podemos en el Congreso los criterios que se establecieron para excluir a Vigo, que, además, cuenta con una universidad con mucha vinculación con este ámbito”. Para el concejal del BNG en el Concello, Xabier Pérez Igrexas, tampoco “parece razonable” la medida. La formación nacionalista valora llevar al Congreso de los Diputados la cuestión para conocer las explicaciones del Ejecutivo central. “Con toda probabilidad, también la llevaremos al Parlamento gallego”, avanza.