Científicos reivindican una sede del IEO “centralizada” en Vigo: “Sería lo lógico”

La sede de pesquerías y acuicultura del Instituto Español de Oceanografía (IEO) se trasladarán, formal y definitivamente, a Cantabria y Murcia. A efectos prácticos, la decisión no supone un cambio inmediato en los métodos de trabajo de la institución y sus trabajadores; los jefes nacionales de ambas áreas ya estaban en Santander y Mazarrón. Las sedes se han ido traspasando conforme cambiaban los nombramientos: si la división de acuicultura la dirigía un científico de Cádiz, por ejemplo, las competencias se concentraban allí. El problema es que, como publicó FARO, el Gobierno ha decidido descentralizar ambas sedes de forma permanente y, con independencia de quién dirija el área de pesquerías o acuicultura del IEO en el futuro, sus sedes ya no se moverán. Una decisión que ha airado a la industria de Vigo, que cuenta con el principal centro del Instituto en toda España, y que ha quedado relegado por unos aparentes “criterios científicos y técnicos” que la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, no ha querido desvelar.

Golpe del Gobierno a Galicia: desmembra el IEO y deja a Vigo sin sede Álvaro Fernández es exdirector del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en Vigo. Considera que el centro de Cabo Estai hace “el mayor esfuerzo” en la investigación en el ámbito pesquero, así como en acuicultura, que “se desarrolló desde el principio, especialmente, en Vigo, con el cultivo de rodaballo”. “Si se trata de centralizar la dirección de la actividad, es Vigo el centro con más trayectoria en pesquería y acuicultura. Lo lógico sería que se centralizase en Vigo”, defiende. Sin contar las sinergias que aportan el Instituto de Investigaciones Marinas-CSIC de Bouzas, el Oceanográfico de A Coruña y toda la investigación marina que se desarrolla en las universidades y otras instituciones gallegas. El actual responsable del centro, Pablo Carrera, ha preferido ser “cauto” y no hacer valoraciones a la espera de que conozca la información directamente del Ministerio. Son tres las áreas de investigación del IEO: pesquerías, acuicultura y medio marino. Morant anunció los traslados durante un encuentro con el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, la pasada semana. “Es de justicia”, dijo a los medios. No quiso referirse a la descentralización de esa tercera área que queda por asignar –y por la que peleará el alcalde de Vigo, Abel Caballero, como defendió a este periódico–. Pero tendrá un inconveniente si, como parece, quiere sacar de Madrid esa dirección manteniendo los mismos presumibles “criterios científicos y técnicos” que la han llevado a obviar la opción de Vigo. El traslado de dos sedes del IEO a Cantabria y Murcia revuelve al sector: “Es una ignominia” La actual responsable nacional de Medio Marino se llama María Gómez-Ballesteros y ejerce desde la capital española. Si Diana Morant pretende continuar con este proceso de descentralización, tiene dos opciones: o Gómez-Ballesteros se traslada a otro centro del IEO (además de Vigo, están en A Coruña, Gijón, Santander, Baleares, Murcia, Málaga, Cádiz y Canarias) o tiene que modificar el sistema de dirección –de sedes en movimiento– con el que el Instituto lleva funcionando al menos dos décadas. Supondría un cambio de “criterios”, de nuevo, pendientes de aclarar. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Galicia, que comanda José Miñones, eludieron valorar, a preguntas de FARO, la decisión del Gobierno central. La flota cántabra cuenta con 132 barcos registrados, como consta en el censo oficial de la Secretaría General de Pesca, frente a los casi 4.300 gallegos. Al margen del aspecto cuantitativo, la flota gallega representa más del 40% de todo el músculo extractivo de España; la de Cantabria no llega al 2%. Y fueron los investigadores de Vigo, además, los que sellaron un “hito científico internacional” al conseguir la reproducción de pulpos tras más de veinte años de investigación. Múltiples entidades de todo el mundo habían fracaso repetidamente. áreas de investigación Pesquerías Tiene como objetivo conocer el estado de los stocks de peces, moluscos y crustáceos de interés para las flotas españolas. Consigue los datos científicos necesarios para proponer a la Administración las medidas de gestión de los recursos. Acuicultura Se dedica a la investigación de las técnicas de producción a escala preindustrial de peces y moluscos y su transferencia a proyectos industriales. Medio marino Su objetivo es el conocimiento de la dinámica marina y de los procesos oceanográficos y mantiene un programa de seguimiento de contaminación.