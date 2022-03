Los hoteles despiden un febrero "malo" y ya piensan en la Reconquista

Marzo nuevo, vida nueva. Es la frase a la que se agarran los hoteles de la ciudad, que esperan como agua de mayo la celebración de la Reconquista tras un mes de febrero “bastante malo”, en palabras del presidente de la Federación Provincial de Hostelería, César Sánchez-Ballesteros. El fin de semana pasado, de celebración carnavalesca, fue “el mejor del último mes y medio”, con porcentajes de ocupación media de un 50% el viernes, 60% el sábado y 35% el domingo, pero no bastó para animar las cifras, que dejaron de sonreír una vez finalizadas las fiestas navideñas.

El representante de la patronal asegura que, para ver los números registrados por este sector desde la segunda quincena de enero, hay que remontarse a 2016. La sexta ola del coronavirus, la herencia del COVID, con los viajes de empresa todavía desperezándose y el escenario de incertidumbre como una nube negra sobre las cabezas son los factores que justifican esta situación, según concreta Sánchez-Ballesteros, que espera un mes de marzo de “vuelta a la normalidad” de una vez por todas. “El efecto Carnaval, en Vigo, todavía no existe. Es una celebración que casi no genera clientes en los hoteles”, argumenta.

La esperanza está en el mes que hoy encentamos. Y uno de los motivos es la Reconquista, que se celebra los días 25, 26 y 27 de marzo, extendiéndose para los puestos de artesanía a la mañana del 28. El evento volverá a tomar las calles del centro de la ciudad después de tres años de espera. El ansiado regreso conllevará el retorno de los puestos de comida y artesanía y el estreno de la etiqueta de Fiesta de Interés Turístico Nacional, que le fue concedida en junio de 2019, distinción de la que solo presumen otras 14 citas en toda Galicia. Otra razón para empezar a preparar su sonrisa: la nueva cita del World Padel Tour en la urbe, que se disputa en el Ifevi en la semana del 21 de marzo y se prevé que genere desplazamientos y estancias para disfrutar de los mejores jugadores del mundo.

Los hoteles que mejor resistieron la resaca de la Navidad fueron los del centro de la urbe. Un ejemplo: el Hotel Exe, ubicado en el cruce de Urzáiz con Vázquez Varela. El viernes, registró una ocupación superior al 30%, porcentaje que escaló hasta casi el 84% el sábado. El perfil habitual de los huéspedes: turistas procedentes de puntos próximos tanto de España como Portugal. Para el fin de semana de la Reconquista, todavía hay poco movimiento, pero esperamos buenas cifras, incluso llenar”, indican desde este alojamiento, que comenzó a funcionar a finales de 2021.

En el Hotel Ciudad de Vigo, situado en el entorno de la Praza de Compostela, se llenaron el 40% de las habitaciones el viernes y el 60% el sábado. Vinculan la afluencia de visitantes al buen tiempo registrado hasta el domingo y, en parte, al Carnaval. Para el fin de semana de la Reconquista, la ocupación está entre un 5% y un 10%, cifras sin gran entidad. “Creemos que puede haber buenos datos”, indican. En el Hotel Zenit, en el cruce de Urzáiz con Gran Vía, los números del último fin de semana del mes fueron “buenos”: un 69% de ocupación el viernes y un 90% el sábado. Avanzan que, para la Reconquista, prevén cifras elevadas.

Sánchez-Ballesteros destaca que marzo puede servir de trampolín para lo que vendrá después: Semana Santa y verano, con el aliciente del Año Santo, periodos en los que tanto los hoteles como los bares, cafeterías y restaurantes aguardan importantes cargas de trabajo.

La Feria de Abril en el Náutico está “al fuego”

La Casa de Andalucía de Vigo y la asociación de comerciantes y hosteleros Zona Náutico ya trabajan para hacer posible la Feria de Abril en la ciudad olívica tres años después: han iniciado contactos con todas las administraciones intervinientes y con competencias en suelo en la ubicación que se organiza –entorno del Náutico– para abordar la preparación de esta cita. Ambas entidades cuentan con el OK de la Autoridad Portuaria y el Concello. Queda pendiente el del Consorcio de la Zona Franca: prevén reunirse con el delegado, David Regades, en próximas fechas. La intención es que el evento se desarrolle a finales del mes de mayo, pero las fechas todavía no están confirmadas. De cumplirse el plan, la Feria de Abril en Vigo regresará a la zona del Náutico: la última vez que pudo organizarse, en 2019, se desarrolló en Samil por el estado deteriorado de As Avenidas, cuya reforma está a punto de concluir.