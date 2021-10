Más de 36.300 personas vivirán solas en el área de Vigo en la próxima década

La configuración de los hogares se ha ido modificando en las últimas décadas en función de múltiples motivos: económicos, sociales, sanitarios... A principios del siglo pasado se consideraba extraño que una persona viviera en su casa sola en cualquier etapa de su vida. La visión tradicional de una familia numerosa provocaba que vivir solo, si era por propia elección, estuviese mal visto. Pero eso precisamente ha ido cambiando de forma radical con el paso del tiempo.

Las previsiones estadísticas prevén un crecimiento constante de hogares unipersonales en los próximos años | Actualmente unos 33.610 residentes no tienen ningún tipo de compañía

Prueba de ello son las previsiones recogidas por el Instituto Galego de Estatística (IGE) los próximos catorce años. Según este organismo, en 2021 hay 33.610 hogares en el área de Vigo formados por una única persona. Pero si esa cifra ya parece elevada de por sí, lo cierto es que la tendencia irá en un imparable ascenso en los próximos años. Así, según la previsión del IGE, en 2035 habrá 36.397 personas en la ciudad y su entorno que vivan en soledad. Es decir, un aumento del 10% en catorce años.

Uno de los factores clave que ayudan a explicar esta situación es el preocupante envejecimiento poblacional que asola Galicia en los últimos tiempos. Esta circunstancia provoca no solo que la demanda de plazas en residencias sea cada vez mayor, sino que precisamente la falta de vacantes en geriátricos provoque que cada vez sean más los ancianos que tienen que vivir sin nadie que lo acompañe porque su familia no puede hacerse cargo, porque prefiere no hacerlo o simplemente porque se ha quedado solo en el mundo y no tiene otra alternativa. Es más, según informó FARO hace unos meses, el perfil más habitual de los mayores que viven solos en Vigo es el de una mujer mayor de ochenta años.