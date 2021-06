Vigo perdió en solo un año más de 200 familias numerosas por la baja natalidad

Si ya el 2020 ha sido con diferencia el peor año para prácticamente cualquier ámbito –económico, emocional, social, etc.–, esta negatividad también tuvo su afectación en la natalidad del área de Vigo, al contabilizarse la cifra más baja de nacimientos desde que hay registros: 3.341. Esto se traduce en la merma de matrículas en colegios y guarderías y también en el descenso de familias numerosas. Los datos de la Consellería de Política Social, organismo encargado de la tramitación de los títulos de Familia Numerosa así lo avalan. En solo un año, el municipio vigués perdió más de 200 familias con mínimo cinco miembros y otros supuestos contemplados para este reconocimiento, cerrando 2020 con un total de 1.666 familias numerosas.

Cuatro años de repunte

Esto implica un 15% menos que las unidades familiares que se registraron en el 2019, con 1.946. Es más, desde el 2016, la cifra de familias numerosas había crecido exponencialmente hasta alcanzar este máximo que 2020 ha puesto freno. Esta cifra de más de 1.600 representa el 30% de la totalidad de familias numerosas en la provincia de Pontevedra. A este respecto, la caída no ha sido tan brutal como en el caso del ayuntamiento vigués, perdiendo solo 76 familias (5.027 en 2020 frente a los 5.103 en 2019), lo que implica que en otros concellos de la provincia la cifra sí se ha incrementado; siempre según los datos de Política Social.

La familia Devesa

Una de este millar de familias numerosas en Vigo es la conformada por Cristina Davesa, su marido y sus tres hijos: Cristina, de seis años, Javier de dos y la pequeña Ana, nacida en pleno confinamiento y que acaba de cumplir un año. Si bien no es una condición genética, ambos padres vienen también de familias incluso más numerosas que la suya, por lo que ya saben lo que es lidiar con ello. “Yo tengo cuatro hermanos y mi marido también son tres. No nos asustaba tener una familia numerosa. Dan trabajo, claro, vas a mil a todas partes y notas que la vida transcurre muy rápido , empiezas en lunes y de repente ya es viernes pero no tenemos sensación de locura”, razona Davesa.

“La vida transcurre más rápido pero no tenemos la sensación de locura” Cristina Devesa - Madre-familia numerosa

Buena organización

Reconoce que, a diferencia de lo que pudiera semejar a priori, han sabido organizarse “muy bien” con sus trabajos para pasar tiempo, y de calidad, con sus hijos. “Al principio tirábamos de abuelos, pero no es lo mismo dejarles uno que tres... Yo puedo teletrabajar, a la mayor ya la llevamos a la guardería, los viernes libramos los dos, adaptamos nuestros horarios para poder turnarnos y eso nos permitió atender bien a los niños: les damos nosotros siempre la cena, los bañamos... Yo si me planteo tener hijos es para poder pasar tiempo con ellos”, celebra esta mamá de Vigo.

Ayudas

Y es que, junto a esta buena organización, la suerte les ha sonreído con sus niños. “Son muy, muy buenos; duermen de seguido, comen bien, son obedientes; no resulta difícil hacer planes con ellos”, cuenta Cristina, quien se muestra muy feliz y orgullosa de su familia numerosa. “Para nosotros la experiencia está siendo muy buena; sí es verdad también que no tenemos problema con los sueldos pero en el fondo no dejan de se tres niños que con la pandemia de por medio se volvió muy cuesta arriba”, argumenta esta viguesa.

Esta madre incide en todas las ayudas aportadas a la natalidad y más concretamente las que afectan a su tipo de familias. “Tenemos la Tarxeta Benvida de la Xunta, que se va ampliando en función del número de hijos que tenemos, y luego hay comercios que te hacen descuentos por el Título de Familia Numerosa, también los colegios, nosotros acudimos a uno concertado, y también obtuvimos plaza, ayuda para libros... Creo que es más importante este tipo de alternativas que dinero que una vez lo usas, ya se acabó. Sin embargo hay fórmulas con las que te arreglarías mucho mejor la vida”, razona esta progenitora, a la vez que demanda más ayudas a nivel nacional. “Lo que tenemos nosotros son todo ayudas locales o autonómicas, a nivel nacional no hay y sería importante para incrementar la natalidad. Hay que seguir invirtiendo y trabajar más en la conciliación”, concluye Devesa.

Claves destacadas

Caída del 15% tras 4 años de subida El número de familias numerosas en Vigo descendió por primera vez en cinco años, pasando de 1.946 en 2016 a los 1.666 el año pasado.

La provincia solo perdió 76 familias Por la contra, a nivel provincial la caída de la natalidad no dejó tanta afectación, al perder solo 76 familias numerosas.