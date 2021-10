Plantean una montaña rusa gigante en Vigo durante la Navidad

Vigo ya sabe dónde y durante cuánto tiempo sonarán los villancicos de Navidad este año. Y ahora, los vigueses puede también ir haciéndose una idea de las atracciones que podría tener la ciudad durante la campaña navideña. ¿La más llamativa? Una montaña rusa gigante en una céntrica plaza que, de ser aprobada, competiría con la tradicional noria.

El Ayuntamiento de Vigo tiene ya sobre la mesa todas las propuestas que varias empresas han realizado en el concurso público que lanzó para explotar y realizar actividades de Navidad en diferentes espacios de Vigo. Son 17 lotes, aunque para algunas zonas, como Plaza de Independencia, Progreso, Plaza del Mercado de Teis, Alameda Suárez Llanos de Bouzas, Plaza Juez Orencio Pérez González (As Travesas), Plaza de O Berbés y Plaza Elíptica no se ha presentado ninguna firma.

Sin lugar a dudas, la propuesta más revolucionaria de este año es la de instalar una montaña rusa gigante. ¿Dónde? En la Plaza de Portugal.

La propuesta incluye también atracciones infantiles convencionales

Esta propuesta la ha lanzado la Agrupación de Empresarios de la Organización de Eventos, Ferias y Mercados (CAM). Propone crear en este enclave un espacio perimetrado con una pérgola de madera de 3 metros e iluminación navideña que se ampliaría hasta la calle República Argentina con una montaña rusa gigante como principal atracción. Se añadirían otras infantiles más convencionales.

La comisión del valoración, sin embargo, no ve esta propuesta adecuada, por lo que todo apunta a que no saldrá adelante. "La oferta presentada se considera en su conjunto insuficientemente adecuada atendiendo a su composición, distribución, uso racional e integración en el espacio con el nivel mínimo de calidad requerida, proponiendo en consecuencia no adjudicar este lote".

La comisión de valoración propone no adjudicar el lote de Plaza de Portugal

Para la Plaza de Portugal se presentó una segunda propuesta (Canfer Noroeste S.L.), pero su oferta fue excluida por incluir casetas de venta ambulante "no objeto del contrato de este lote".

La Asociación de Comerciantes y Empresario de O Calvario, únicos licitadores de este lote, plantean, al igual que en ediciones anteriores, la celebración de un mercado en la zona peatonal, actividades diarias de dinamización y animación sociocultural y dos atracciones infantiles.

Euroreplicadeco S.L. plantea para esta zona el tradicional carrusel clásico veneciano.

A esta céntrica calle podrían llegar en la Navidad en Vigo 2021 otras novedades que, de salir adelante, estarían entre los grandes reclamos de este año y que, como en la plaza de Portugal, llegarían de la mano de la Agrupación de Empresarios en la Organización de Eventos, Ferias y Mercados (CAM).

Entre sus propuestas, destaca la instalación de un simulador virtual con animaciones de navidad con capacidad para 12 personas, un tren clásico con vagones en forma de trineo, una atracción de caída libre y otra con temática de Mario Bros.

También en Rosalía de Castro propone la instalación de un árbol de Navidad de 10 metros de altura con una estrella fugaz en 3D y actividades de animación sociocultural.

Rafael García Sirvent presentó oferta para instalar en uno de los parkings de la playa una pista de patinaje de hielo similar a la instalada en años anteriores.

Por su parte, el licitador José Ángel Penas Torre, plantea también en este espacio la pista de karts instalada también en campañas de Navidad en Vigo pasadas.

También la Agrupación de Empresarios en la Organización de Eventos, Ferias y Mercados (CAM) plantea al Concello instalar en esta céntrica zona de la ciudad una pista de hielo de patinaje de 800 metros cuadrados (40 x 20).

Otra de las grandes novedades referentes a las atracciones de la Navidad en Vigo 2021 podría levantarse en Coia. Una de las dos empresas que han presentado su propuesta (Culturinvest SL) plantea un circo tradicional de Navidad de 30 metros de diámetro y con un aforo de más de 600 personas que se ubicaría en la Plaza Mestre Prudencio Rodríguez. Incluiría una exposición de dinosauriso con figuras a escala real.

La otra firma que se ha presentado a la licitación propone un parque lúdico-deportivo terrestre con 12 tipos de estructuras hinchables.

Una de las empresas plantea una exposición con figurar de dinosaurios a escala real

En la zona centro, a mayores, la empresa Segmento Divertido LDA presentó oferta para explotar los tradicionales trenes turísticos que ya funcionaron en ediciones anteriores.