"Mi expectativa de esta Navidad en Vigo es de millones y milllones y millones de personas. Va a ser espectacular". Con esta optimista declaración cerraba el alcalde de Vigo uno de los anuncios más esperados del año en la ciudad: el despliegue que el Concello está preparando para elevar aún más su listón de las fiestas navideñas.

Abel Caballero confía en poder sacar a concurso público este mismo viernes la convocatoria para la oferta lúdica que se repartirá por todos los barrios de la ciudad. Las empresas interesadas en explotar las atracciones presentarán sus ofertas y elegiremos "las que tengan más calidad", según el regidor, "sin coste para la ciudad"

"Sale a concurso y hacen las ofertas, y no pagamos nada. Ellos concurren y ellos haran sus propuestas. La idea es que no nos cueste ni un céntimo, que sea todo free para la ciudad", aseguró Caballero.

Seis bloques de atracciones

La previsión municipal es completar una programación de actividades y ocio dividida en seis bloques, siempre y cuando la situación pandémica lo permita. "Confiamos en que la evolucion sanitaria continue en esta direccion, y que en el otoño estemos ya en la nueva normalidad", deseó Caballero.

BLOQUE 1: Noria y Cíes Market

Estas atracciones irían en el entorno de la Alameda. Incluye una noria gigante, un parque de ocio con atracciones infantiles, un tren temático y una rampa de hielo, además de un mercadillo temático. "Habrá 50 casetas, y deben ser con motivos navideños que restablezacan el sistema tradicional papanoelístico, y de los Reyes Magos", apuntó el alcalde, que incluye la propuesta para la iluminacion en este apartado.

BLOQUE 2: O Calvario

Habrá un segundo mercadillo temático en la calle peatonal de O Calvario, con 10 casetas, en "un ambiente de estética, decoración ornamentación e iluminación navideñas". También en ese barrio están previstas actividades de animación y actividades infantiles.

BLOQUE 3: Atracciones recreativas por toda la ciudad

Se instalarán dos tío vivos, uno en la Puerta del Sol y otro en la Plaza de la Independencia. "Queremos que sean muy importantes, así que escogeremos los mejores de los que compitan", matizó el regidor. También habrá un tren infantil en la Plaza del Progreso; atracciones en la calle Rosalía de Castro; y en Samil una pista de hielo, una pista de karts y otras atracciones. Este tercer paquete incluye otra gran pista de hielo en la explanada del Náutico.

BLOQUE 4: Rutas turísticas

El edil pretende que otros dos trenes turísticos, además del mencionado en el primer bloque, se unan al plan de Vigo para la Navidad 2021-2022 . "Nos tienen que proponer zonas, rutas y tren para cubrir esa acción".

BLOQUE 5: Propuestas originales para todos los barrios

En este bloque tendrán cabida "atracciones recreativas varias". En este apartado, Caballero lanza un mensaje para que "todos aquellos que tengan ideas recreativas distintas y con caracter innovador, nos las propongan". Y pone ejemplos como "espectaculos de invierno, atracciones en 3D, parques temáticos, talleres infantiles, o atracciones acuáticas" que ocuparán espacios en Teis, Bouzas, Traviesas, Berbés, Plaza de Portugal, Plaza Elíptica y barrio de Coia.

BLOQUE 6: Espectáculos y animación sociocultural

En este apartado entrarían los conciertos, un circo temático de Navidad y animación en la calle.

Recuperaremos la Navidad en terreno superlativo. Es un mensaje que le quiero enviar a todo Vigo, a Galicia, a España, a Europa, a América, a Asia, porque estamos a ese nivel. Cuando alguien dice la palabra Navidad, el mundo piensa en Vigo. Ya funciona así. Abel Caballero - Alcalde de Vigo

Más sorpresas

Abel Caballero se guarda alguna sorpresa que desvelará más adelante y que podría ser similar a la presencia de Disney en las Navidades de 2019. "Va a sorprender. La última vez, estuvo aquí Disney con el estreno de una película. Esta vez habrá también una cosa muy significtava, pero habrá que esperar para saberlo", dejó caer el alcalde quien también se guardó la fecha del encendido que, al parecer, ya está decidida: "yo sé cuando vamos a encender".

El alcalde aseguró que "este año recuperaremos la Navidad en este terreno superlativo. Es un mensaje que le quiero enviar a todo Vigo, a toda Galicia, a toda España, a toda Europa, a toda América, a Asia..., porque estamos en ese nivel. Cuando alguien dice la palabra Navidad, el mundo piensa en Vigo. Esto ya funciona así", sentenció.