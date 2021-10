La Navidad en Vigo 2021 no llegará a todas las zonas de la ciudad previstas por el Concello. O al menos con la intensidad que se pretendía. Este año, además de continuar con atracciones en espacios consolidados como la Alameda, Porta do Sol, O Calvario, el Náutico o Samil, el Ayuntamiento quiso extender el mapa lúdico navideño por otros barrios de la ciudad. Pero la mayoría de los nuevos enclaves no han suscitado interés.

El concurso para explotar espacios públicos con atracciones navideñas en diferentes puntos de la ciudad se lanzó en junio de este año. Las ofertas ya se han presentado y están ya a pocos días de adjudicarse.

Salieron a concurso hasta 17 lotes por zonas, pero 7 de ellos han quedado desiertos al no haberse presentado ninguna empresa. Otros, como el de la Plaza de Portugal y en el que una firma plantea la instalación de una montaña rusa gigante, probablemente también se excluya, según consta en la propuesta de la comisión de valoración. Los lotes que han quedado desiertos son:

1. Plaza de Independencia

Al igual que en años anteriores, el Concello planteaba en esta céntrica plaza peatonal de la ciudad la instalación de un tiovivo-carrusel clásico, pero ninguna empresa ha optado ha explotarlo. La misma atracción sí ha suscitado interés en Porta do Sol o en el entorno de la Alameda (en este último punto se instalará además una nueva atracción)

2. O Progreso

Es otra de las zonas de la ciudad que albergaba atracciones infantiles en ediciones pasadas. El popular tren infantil que se instalaba sobre la cubierta del mercado podría no funcionar este año. El lote ha quedado desierto.

En los dos enclaves anteriores el pliego de prescripciones técnicas fijaba ya específicamente el tipo de atracción que se debería montar. Probablemente, porque ya funcionaron en años anteriores.

La novedad para 2021 radicaba en los siguientes lotes, a donde el Concello quería extender este año la Navidad. Para ellos lanzó una propuesta común a las posibles candidatas: presentar "proyectos de actividades recreativas, preferiblemente de carácter innovador, como espectáculos de invierno, atracciones 3D, parques temáticos, talleres infantiles, atracciones acuáticas...". Pero estos nuevos lotes no suscitaron el interés de ninguna empresa. Son:

3. Teis (Toural de Abaixo y plaza del Mercado)

4. Bouzas (Alameda Suárez Llanos)

5. Travesas (Plazaz Xuíz Orencio Pérez González)

6. Casco Vello (Plaza de O Berbés)

7. Plaza Elíptica

Pero otros lotes sí han conseguido despertar el interés de empresas. De hecho, además de algunos habituales como Porta do Sol, hay otros nuevos con algunas propuestas bastante rompedoras, como es el caso de Plaza de Portugal o Rosalía de Castro. Puedes consultar todas en el enlace sobre estas líneas.