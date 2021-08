Comienza la cuenta atrás para el alumbrado de Navidad

Con la vista puesta en Nueva York “que es nuestra referencia” el alcalde Abel Caballero anunció el inicio del montaje del alumbrado navideño hoy mismo, con un acto simbólico en la farola de Urzáiz, y mostró su confianza en que la situación de la pandemia de COVID sea “muchísimo mejor” en esas fechas, por lo que augura que la ciudad olívica recibirá a “millones” de visitantes. En total se iluminarán 340 calles –seis más que el año pasado– lo que requiere largo tiempo de preparación. Si bien es hoy cuando comienza el montaje exterior de la iluminación, los trabajos en naves e interiores empezaron el lunes. Un alumbrado que ya el año pasado comenzó en agosto pro cuestiones de seguridad COVID.

"Episodio planetario", según Caballero

El alcalde definió el inicio del montaje del alumbrado como “un episodio planetario”: “Si en Vigo arranca el alumbrado ya sabemos lo que significa. En Vigo estamos atentos a lo que haga Nueva York, y en Nueva York está atenta a lo que hace Vigo”. Mostró su convencimiento de que respecto a la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19, ha expresado su convencimiento de que, gracias al previsible “avance espectacular” en la vacunación, la situación será “muchísimo mejor que la actual”. En este sentido destacó los buenos datos de Vigo respecto a la pandemia que, a catorce días, ha bajado casi 13 puntos con fuertes caídas los dos últimos días: “Hay una evolución todavía mejor a siete días vista, pues bajamos 34 puntos en un día y 65 en dos días; mientras en Coruña subieron 9, en Santiago y Lugo bajaron 15, en Ourense 2, en Pontevedra otros dos y en Ferrol 3. Vigo tuvo a siete días la bajada más importante de Galicia.”

Millones de visitantes

“Yo cuento con millones de visitantes en Vigo, millones”, expuso Caballero, a la vez que eludía “entrar en comparación con otras efemérides importantes “a las que la Xunta dedica cientos de millones de euros” o con otras ciudades, caso de Ourense, que empezó ayer a desplegar el cableado para la instalación del alumbrado de Navidad. Aunque incidió en que “los cables en Vigo están instalados desde hace varios años atrás”.

Nuevo enfrentamiento entre Xunta y Concello por el alquiler de 14 locales en el Casco Vello

Las fricciones entre Xunta y Concello han vuelto a saltar, en esta ocasión en el seno del Consorcio del Casco Vello, participado en un 90% por la Xunta y en un 10% por el Concello. “No nos quieren alquilar 14 locales que nosotros como Ayuntamiento queremos alquilar pagándolos; no somos como la Xunta que quiere que se le regale todo. Estamos dispuestos a pagar el precio del alquiler, pero la Xunta no quiere aunque están vacíos. ¿Cual es la razón? Quiere deteriorar el Casco Vello”, así de contundente se mostraba ayer el alcalde de Vigo, Abel Caballero, quien explicó que el gobierno local se los cedería gratuitamente a colectivos y asociaciones del municipio pues existe una “gran demanda”; también advirtió de que podría existir “malversación” ya que los locales terminados permanecen cerrados, no se alquilan y el Consorcio “no recibe nada”.

Consorcio y Plan de Actuación

El regidor tildó de “mentira” el anuncio realizado el día anterior por la presidenta del Consorcio y delegada territorial de la Xunta Marta Fernández Tapias de que en los próximos 4 años se adquirirán 25 edificaciones en el Casco Vello dentro del Plan de Actuación aprobado en el seno del organismo rehabilitador. Los inmuebles, adelantó, se convertirán en 45 viviendas de promoción pública y la inversión del Gobierno gallego alcanzará los 14,5 millones. “Quince de los 25 inmuebles están en el programa de expropiación forzosa del Ayuntamiento y deben salir a subasta. ¿Cómo dice que los va a comprar antes de ir a la subasta? O no conoce el procedimiento o vuelve a mentir”, incidió el alcalde.

Réplica de Fernández Tapias

La réplica de Fernández Tapias no tardó en llegar para recordar a Caballero que: “Fueron sus propios concejales, los representantes municipales del PSdeG en este órgano, los que votaron a favor del mismo Plan de Actuación que hoy critica” y que los estatutos sitúan al consorcio en un lugar preferente como beneficiario de las expropiaciones realizadas por el Concello de Vigo para ejecutar las determinaciones del Plan Especial. “¿Y ahora quiere que acudamos en las mismas condiciones que un promotor privado a la subasta pública?”, se pregunta.

Cuatro millones más de inversiones europeas hasta fin de año

Docenas de millones de euros llegarán a Vigo de la mano del plan de recuperación de la Unión Europea, a través de los fondos NextGenerationEU, según Abel Caballero quien, como presidente de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias), participa en la conferencia sectorial que preside la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “La ministra nos señaló que habrá planes plurianuales en el ámbito europeo y que podremos incluir el IVA y los gastos de personal y asesoría técnica. Esto significa que en Vigo, solamente en el ámbito de este año, recibiremos cuatro millones de euros en cinco meses”, expuso el alcalde vigués.

Casi 40 millones ya

Esta cifra, añade Caballero, se suma a los 34,5 millones que anunció haber conseguido la semana pasada del Estado en base a la devolución del IVA “que quitó Montoro en 2017”, de eximir a los ayuntamientos del pago de la liquidación negativa de 2020, la liquidación positiva de 2019 y el aumento de la asignación para 2022. Además, el regidor vigués incide en que “habrá que meter la suma de todos los proyectos europeos en los que Vigo recibirá docenas de millones”. Caballero se mostró satisfecho porque como ciudad “Vigo está siendo contemplada en los planes europeos, en el programa de transformación y resiliencia europeo del Gobierno de España”.

Dispuesto a ayudar a la Xunta

Caballero Lamenta “que la Xunta no sea capaz de conseguir recursos para Galicia, porque parece que es lo que dijeron ayer sus responsables” y se muestra dispuesto a ayudar: “Si necesitan apoyo, yo estoy dispuesto desde la Alcaldía de Vigo a prestarlo. Yo quiero que le vaya bien a Galicia y la información de la Xunta no es la misma que tengo yo. No voy a entrar en si dicen o no la verdad... pero debían explicar porqué no consiguen fondos cuando comunidades como Madrid y Andalucía –gobernadas también por el PP– sí”, concluyó.